專欄：倘若山中無虎，便可享太平？



英國推理小說家弗雷德裏克•福賽斯（1938∼2025年）曾是英國廣播公司（BBC）、路透社等媒體機構中從事深度臥底采訪的記者。他以自身采訪經歷為基礎創作驚悚作品，贏得了世界級聲譽。其作品以寫實風格著稱，據說在描繪某座城市風貌時，連街角的煙草鋪都原封不動地采用真實場景。雖有人對其強烈的政治傾向表示反感，但事實上他在批判現實世界中冷酷的國際政治等現象時，從不區分體制。



雖是其早年作品，但有壹部以緩和政策啟動、冷戰體制漸趨瓦解時期為背景的小說。冷戰結束後各國著手精簡情報機構，就連曾被提名為英國對外情報部門軍情六處（MI6）下任局長的優秀特工，也未能躲過結構調整的利刃。當完成最後任務退役的主人公在鄉間垂釣時，突然傳來世界各地爆發局部戰爭的新聞。小說以主人公聽聞消息後放聲大笑的場景作結。



因未閱讀其後創作的作品，不知主人公是否重新復職大顯身手。但這個場景令我記憶深刻。並非出於對福賽斯的敬仰，而是因為見過太多相信只要美蘇等霸權國家消失世界就會和平的知識分子。令人意外的是，其中不少人甚至相信世間所有不合理與惡行也將隨之消散。



令人費解的是，無論用多少歷史案例說明，持有此種信念者絕不會改變想法。其中多數人竟是歷史學者。近期美俄中等國忙於自保之際，部分國家戰火紛飛。最近哥倫比亞與委內瑞拉局勢亦顯異常。莫非這是因為霸權國家尚未完全消失之故？

