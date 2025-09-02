專攻醫生時隔1年零7個月重返崗位……必須加強解決地方醫療和必需醫療



去年2月因反對醫科大學（醫學院）擴招2000人而集體辭職的相當一部分專攻醫生，1日起迴歸原位。據初步統計，今年下半年招收的13498名專攻醫生（實習醫生、住院醫師）中，首都地區修煉醫院的招生名額高達70%至80%，地方上的修煉醫院招生名額爲50%。加上已經工作的專攻醫生，大約已有1萬多名專攻醫生回到修煉醫院。時隔1年零7個月，醫政矛盾進入平息局面，醫療系統癱瘓也將逐漸得到解決。



醫科大學擴招的必要性儘管在輿論上得到相當大的支持，但由於在未能明確說明根據的情況下強行“擴招2000人”，遭到了強烈的抵抗。醫大學生和專攻醫生幾乎全部離開了學校和醫院。由於手術和診療急劇減少，患者們漂泊在醫院。因修煉中斷，原本就不足的醫生培養出現了差池。此次繼醫大學生之後，隨着專攻醫生的返崗，避免了醫科大學教育的“三疊”或專門醫生培養中斷等最壞情況。但在醫政矛盾中傷口化膿破裂的韓國醫療系統，急需根本性的治療。



專攻醫生返崗雖然值得歡迎，首都地區和地方醫院之間的醫生供需不均衡現象卻進一步惡化。因爲在地方醫院就業的辭職專攻醫生們正在跳槽到首都地區，形成“多米諾骨牌式”離職。通過發放補貼和支援居住引導醫生定居的地方必需醫生制試點項目僅佔全體招募人員（96人）的60%左右。前往民營開業醫院的必需醫療專攻醫生的迴歸率也很低。特別是，地方醫院的婦產科、急診醫學科等必需科目根本找不到醫生，所以關閉了分娩室和急診室。



醫大擴招當初是爲了消除以“生產難民”“轉圈找急診室”爲代表的地方醫療和必需醫療空白而推進的。即使上屆政府的醫大擴招計劃化爲烏有，加強地方醫療、必需醫療改革的動力也不能熄滅。要確保適當的醫療人力，糾正歪曲的補償體系，解決迴避地方醫療和必需醫療的現象。在改善專攻醫生實習環境的同時，還需要對策來防止醫療大亂再次發生。希望政府和醫療界重新積累崩潰的信任，冷靜地解決“醫療改革”這一難題。

