K半導體新書寫的2026韓國產業的新紀元



記者在年底見到的企業家，不分行業和年齡，都會提到半導體。因爲從明天開始的2026年，半導體企業有望在韓國產業史上建立新的紀元。這個期待不是渺茫的。市場和產業界共同關注的半導體相關數字有兩個。



第一個是“營業利潤100萬億韓元”。日本野村證券最近預測三星電子明年的營業利潤爲133萬億韓元。三星電子的主力產品DRAM的價格比今年年初上漲40%左右，生產量趕不上訂貨量。預計這種趨勢將持續到明年，在這種情況下，世界第一的三星電子將受益最大。SK海力士也將推出高帶寬存儲器（HBM），實現相似水平的營業利潤。



對於韓國企業來說，營業利潤100萬億韓元是象徵性的夢想數字。到目前爲止，韓國企業的年最高營業利潤在三星電子乘坐半導體“超級週期（超好景氣）”的2018年爲58.9萬億韓元。在全球企業中，超越這一壁壘的企業只有像沙特阿美一樣擁有堅定的壟斷地位，或者像美國蘋果一樣在尖端行業掌握全球霸權的少數。如果三星電子和SK海力士登上這個高地，僅憑這一點就開啓了韓國產業史的新篇章。



第二個數字是“市價總額1000萬億韓元”。三星電子的市價總額因半導體繁榮和韓元貶值等因素，以30日爲準超過了710萬億韓元。股價走勢陡升，該公司2026年市值有望超過1000萬億元的投資報告11月以來陸續出現。



特定企業的市價總額達到1000萬億韓元，並不是只有一家企業做好就可以解決的問題。如果沒有對該國的資本市場和整個產業的信任，這是無法達到的領域。美國之外的製造企業三星電子如果實際市價總額達到1000萬億韓元，也將象徵韓國產業模式的變化。



但是暫時把視線從半導體轉向其他產業吧。一度作爲“下一個半導體”備受關注的電池，隨着美國環保能源政策的轉變，現有合同接連被廢除。石油化學和鋼鐵在全球供應過剩的情況下，連結構調整方向都沒有確定。部分人甚至擔心，韓國產業正在形成分爲半導體和非半導體的兩極化。



要想讓2026年真正成爲韓國產業界的新紀元，就必須將半導體的成果推廣到其他產業。應該建立半導體投資與材料、零部件、裝備產業相連接，僱傭增加和地區經濟活性化的良性循環結構。這就是很多企業人士關注明年半導體景氣趨勢的原因。



臺灣已經展示了這種可能性。主要投資銀行預測今年臺灣的經濟增長率將達到5%左右。臺灣代表性企業臺積電成爲人工智能半導體的“勝者”，僅今年一年銷售額就增加30%以上，帶動了整個臺灣的飛躍。韓國明年也將面臨類似的考驗。爲了將三星電子和SK海力士的成長打造成韓國整個產業飛躍的導火索，現在需要做好準備。

