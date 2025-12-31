酷澎再次無視韓國政府，向美國證券委員會公佈自查結果

酷澎（Coupang）當地時間29日向美國證券交易委員會公佈了個人信息泄露事件的內部調查結果。酷澎在沒有與韓國政府商議的情況下發表調查結果，引發了爭議，相關內容還是在美國進行的公示。公示中包括的受侵害規模只有3000件，將實施相當於12億美元（約1.6850萬億韓元）的消費者賠償等內容，但並沒有包含韓國政府對自行調查的意見。酷澎當天通過美國證券交易委員會公示系統EDGAR公佈了個人信息泄露事故調查結果和補償方案。酷澎預計到將爲補償損失投入大規模資金，藉此告知投資者公司財務變化。酷澎通過公告表示，計劃從明年1月15日開始，以11月底接到事故通報的顧客爲對象，實施支付12億美元優惠券的補償項目。尤其是，酷澎表示：“事故加害者的身份已經確認，正在和酷澎及調查當局合作，提交了事故中使用的所有機器。調查結果顯示，雖然接觸了約3300萬個賬戶，但是加害者實際儲存的數據只有約3000名。”此外，調查還確認了泄露的數據在沒有傳達給第三者的情況下被刪除的事實。酷澎的相關表述與其26日發表的反駁文相似。酷澎表示：“根據韓國政府的直接指示，進行了數週的調查。”酷澎說，根據韓國政府的提議，公司與泄露者接觸，拿到了犯罪事實的坦白，並收回了機器。但韓國政府25日在酷澎自行發表調查結果後表示強烈的抗議和遺憾。科學技術信息通訊部當天表示：“酷澎發表的內容尚未得到民官聯合調查團的確認。”首爾警察廳也表示：“將仔細確認事實真相。”當天的公示中沒有包含韓國政府的上述立場。有人指出，酷澎的這種公示今後可能會引發不良公示爭議。因爲公示的“展望陳述”部分雖然提到了調查結果可能會有所不同，但並沒有說明可能對公司經營產生影響的監管當局（韓國政府）對調查結果的可信度提出質疑的事實。有分析稱，在與韓國政府的矛盾中，酷澎強行公示是因爲意識到了美國證券法上的制裁。延遲公示會被認爲是美國證券法上重要的違反事項，在股東集體訴訟等方面可能會起到不利作用。金寶拉記者 purple@donga.com