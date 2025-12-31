彙聚首爾的全球3500組網絡名人體驗K文化

29日下午，在首爾中區東大門設計廣場（DDP）藝術廳2館的“K美妝助推”活動現場，聚集了從全球各地趕來的數百名海外美妝網絡名人。網絡名人們手持象征活動的粉色手提袋，在韓國化妝品企業設立的展位前排起了隊。他們在現場試用領取的化妝品或體驗美妝設備後，紛紛在自己的照片牆上添加話題標簽，接連發布介紹品牌的內容。網絡名人博覽會“首爾內容大會”在DDP舉行。首爾內容大會是結合“首爾”、“內容”和“大會”的活動，始于2023年，今年迎來第三屆。今年的活動將持續四天至下月1日，共有來自全球56個國家的約3500組網絡名人參與。● 涵蓋K內容全領域的體驗型博覽會首爾內容大會是由首爾市下屬的首爾經濟振興院（SBA）主辦的活動。開幕當天舉行的“K美妝助推”是首爾內容大會的代表性項目，旨在爲總部位于首爾的中小化妝品企業提供向組成1700個團隊的社交媒體網絡名人宣傳産品的機會。今年還新引入了支持進軍北美市場的項目，以幫助國內品牌拓展海外市場。化妝現場直播秀、網絡名人變現經驗分享會等品牌與創作者之間的交流項目也有所擴大。在活動現場，可以輕易看到攜帶相機和三腳架的網絡名人團隊。他們從化妝品開箱到實時使用前後對比，都用照片或視頻進行拍攝。英語、西班牙語、日語等多種語言在會場各處響起。當天參與活動的約3500組網絡名人擁有的社交媒體訂閱者及關注者總數達到31億人。在首爾內容大會上，不僅限于美妝，還舉辦了涵蓋時尚、音樂等K內容全領域的項目。當天在DDP設計實驗室，舉辦了名爲“Runway to Seoul”的時裝秀，總部位于首爾的中小時尚品牌通過模特展示了各自的個性。還准備了芭蕾舞、繪畫表演等多種演出。30日舉行了K-pop街舞競賽項目“Street Force Seoul”。來自日本、越南等亞洲10個國家的街舞舞者同台競技，當天共有晉級決賽的44名選手在舞台上展開舞蹈對決。同日，在DDP外部和諧廣場，還舉行了觀衆跟隨K-pop音樂共舞的“隨機舞蹈”活動。隨後還舉行了面向網絡名人的大型派對。31日和明年1月1日淩晨，將舉行壓軸活動“首爾內容大會世界K-pop盛典-倒計時”演出。Dynamic Duo、泰民、BIBI、QWER等K-pop歌手將參與其中，從今年最後壹夜到新年淩晨，呈現多樣舞台。● 推算經濟波及效應達1665億韓元據分析，首爾內容大會創造的廣告效果、企業生産誘發效應、訪客消費支出等經濟效益超過1500億韓元。根據首爾經濟振興院通過外部研究調查的結果，去年首爾內容大會的經濟波及效應總額推算爲1665億韓元。去年活動吸引了超過6.1萬名訪客，3398名網絡名人制作的與首爾內容大會相關的內容總觀看次數達到3.2億次。當天在活動現場見到的首爾經濟振興院代表金賢佑（音）表示：“全球網絡名人將在首爾的體驗制作成內容並向全世界傳播的過程中，首爾的産業也自然而然地展現在全球舞台。期待消費韓國化妝品的青少年和20多歲人群成長後購買韓國家電和汽車的良性循環結構。”宋振浩記者 jino@donga.com