“韓國型人工智能模型出自我們的手”，5個團隊展開激烈競爭

“給我做一隻白色的小兔子吧。”30日下午，“獨立人工智能基礎模型項目第一次發佈會”在首爾市江南區會展中心舉行。在活動現場大廳設置的NC人工智能體驗展位屏幕上輸入上述字句後，立即出現了長相略有不同的4種兔子。挑選一個後，在輸入窗口輸入“請改成T字姿勢”，張開雙臂站立的兔子填滿了畫面。約1分鐘後，畫面中央出現了三維圖形形象的立體兔子。擺出T字姿勢的兔子的後腦勺和尾巴都可以360度觀察。在“動畫”選項中指定下巴、肩膀、肘部、脊柱等部位，並選擇“舞蹈”後，一隻不斷彎曲各個關節、左右擺動跳舞的兔子在屏幕上浮現出來。科學技術信息通訊部爲了開發具有全球前沿水平的韓國型人工智能而開始的獨立人工智能基礎模型項目。今年8月經過專家評價選定的Naver雲、LG人工智能研究院、SK電信、NC人工智能、UPSTAGE等5個精銳小組30日首次對至今爲止開發的人工智能進行了說明和演示。爲了選拔“國家代表人工智能”的正面較量，現場人山人海。副總理兼科技情報通信部長裴慶勳強調：“成爲人工智能三大強國的第一道關口就是將獨立的人工智能基礎模型打造成世界最高水平。”先行發表的是Naver雲。Naver一直強調的是“全模態人工智能”，而“Hyper Clova Seed 8B全模態”是從學習階段開始同時學習文本、圖像、影像等，可以得出各種形態結果值的人工智能。這與一次性處理所有形態信息的人的“大腦”相似。Naver還公開了高性能推論模型“Hyper Clova 32B Think”。該模特在今年的高考中，在國語、數學、英語、韓國史等主要科目上都獲得了一等級。Naver雲解釋說：“因爲圖表和形象都是一起理解的，所以成爲可能。”接着進行演示的NC人工智能介紹了最大限度地利用“三維圖像”生成、視覺信息處理等通過NC確保的遊戲資產，適用於產業人工智能轉換的戰略。像智能工廠一樣，在產業中使用的人工智能必須要有三維圖像。NC人工智能代表李妍秀（音）表示：“戰略產業將插上人工智能的翅膀，在世界舞臺上更上一層樓。”SK電信推出了5000億個參數的超大型人工智能模型“A.X.K1”。從參數來看，是韓國國內最大規模。據推測，今年8月公開的開放人工智能的“聊天GPT-5”的參數約爲2.5萬億個。LG人工智能研究院強調，“K EXAONE”是一款同時掌握性能和經濟性的模型。LG把美國和中國的前沿人工智能模型作爲對標對象，把參數規模爲2360億的“K-EXAONE”與規模相近的阿里巴巴“Qwen 3 235B”設定爲第一階段的性能目標。作爲唯一的初創企業，Upstage推出了能夠理解韓國文化及其細微語境差異的“Solar Open 100B”模型。韓國政府計劃在明年1月15日之前公佈第一次評價結果。在第一輪評價中，5個小組中有一個小組將被淘汰，每6個月淘汰一個小組，最終壓縮到2027年上半年（1月-6月）的2個小組。最終選定的小組每年將支援30億-50億韓元左右的人工智能模型高度化的圖像處理器等計算資源和數據構建、加工費用。全慧珍記者、崔智媛記者 sunrise@donga.com、jwchoi@donga.com