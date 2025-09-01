金正恩即將訪華，朝鮮駐華大使館懸掛金色國徽代替國旗

“再準備點什麼呢？飲料也得買了。”8月30日，在中國北京市朝陽區的朝鮮駐中國大使館前。戴着朝鮮國旗徽章的人們以“兩人一組”的方式在大使館周圍巡邏，並進行了這樣的對話。使館一名女職員正在給出入口的大型鐵門灑水打掃衛生。雖然是週六，但使館內部似乎正在施工，還傳出鋼筋相撞的聲音。記者還看到工人們將施工使用後剩下的板子和鋼筋等轉移到使館外的場面。使館正面上方懸掛的朝鮮國旗也變成了金色和紅色的朝鮮國徽。朝鮮國務委員長金正恩爲了參加3日在北京舉行的中國閱兵式，決定自2019年之後時隔6年再次訪問中國。從中可以感受到，在金正恩訪華之前，朝鮮駐華大使館全體開始大規模迎接準備。中國也加強了北京全市的檢查。記者當天在使館周圍還看到了多名被推測爲公安的中國人。他們拿着寫有檢查清單的文件，好像事先檢查了各種路線。特別是金正恩可能乘坐列車抵達北京的北京站大幅加強了警戒。當局專門針對到達車站的人設置了檢查站。當局一般會檢查乘坐火車的乘客的隨身物品，但下車後離開車站時不會檢查。考慮到這一點，這是非常罕見的。天安門廣場一帶已經鋪滿了數萬個座位。記者還發現，工人們正在擦拭金正恩、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京等各國首腦登上的天安門城樓各處。金喆仲 tnf@donga.com