李在明政府第一個預算728萬億韓元，從緊縮轉向擴張

李在明政府的第一個預算案規模比前一年增加8.1%，達到728萬億韓元。超過8%的增長率是自文在寅政府時期編制的2022年正式預算（8.9%）之後的最高值。前任尹錫悅政府的緊縮政策由此畫上句號，再次轉向擴張性財政。因此，明年國家債務規模將突破1400萬億韓元，國內生產總值與國家債務的比率也將首次超過50%。韓國政府29日召開由李在明總統主持的國務會議，議決了包含上述內容的明年預算案。明年的總支出爲728萬億韓元，比今年的正式預算增加54.7萬億韓元。李在明強調：“韓國經濟同時面臨着新技術主導的產業經濟革新和改善易受外界影響的出口依賴型經濟兩個課題。明年的預算案是爲了同時解決兩個課題，並通過經濟大革新引導經濟恢復和增長的引子。”政府將明年人工智能相關預算定爲10.1萬億韓元，是今年的3倍多，產業、中小企業、能源領域的預算也將增加到32.3萬億韓元，增加14.7%。保健、福利、僱傭領域的預算比前一年增加8.2%，達到269.1萬億韓元，在各領域預算中規模最大。雖然總支出定爲728萬億韓元，但總收入預計爲674.2萬億韓元，所需資金大部分將通過發行國債來充當。因此，明年的國家債務將比今年的正式預算增加141.8萬億韓元，增至1415.2萬億韓元。對於財政健全性的擔憂，李在明當天表示：“不能因爲撒播的種子不足而犯撂荒的錯誤。即使借種子撒播，也要做好農活準備，這是常識。”政府將於9月向國會提交當天表決的預算案，接受審議。世宗=朱愛珍記者、尹多彬記者 jaj@donga.com、empty@donga.com