BTS成員田柾國遭波及……警方破獲“盜用虛擬移動通信非法開戶”黑客組織

日前有黑客組織盜用偶像團體防彈少年團（BTS）成員田柾國等20余人名義竊取巨額資金，調查發現該組織實際竊取了包括大企業會長在內的250余名富豪的個人信息。僅信息遭泄露人員的賬戶余額總額就已超過55萬億韓元。首爾警察廳網絡調查隊28日宣布，破獲壹個通過黑客手段獲取富豪個人信息後非法開通虛擬移動通信服務並盜取賬戶資金的國際黑客組織，抓獲主犯A某（34歲，已被逮捕）等18人。中國籍A某於22日在泰國曼谷被捕並被引渡回國，另有壹名中國籍同夥B某近日也在曼谷落網，正在辦理引渡程序。此前公開的受害人為26名，A某等人從這些受害者處盜取的資金達390億韓元。但經警方調查確認，因黑客攻擊導致個人信息泄露的受害者實際達258人，包括韓國百大企業會長及首席執行官70人、演藝人士及網絡紅人12人、體育界人士6人等。這些受害者的賬戶余額總額高達55.2萬億韓元。警方相關負責人表示：“犯罪分子專門選擇富豪們因服刑、出境等難以查看手機的時機作案，這意味著超過55萬億韓元的資金都成為了犯罪目標。”A某與B某系中國籍黑客，據悉對韓國國情十分熟悉。二人為了招募韓國籍底層作案人員，曾在Telegram發布“招募高薪兼職”等帖子，並以“幫您挽回投資損失”為由接觸虛擬資產投資失敗人群。警方正對已抓獲的4名中國籍組織成員及12名負責資金洗白和具體操作的韓國籍從犯展開進壹步調查，深挖余罪。鄭瑞英記者 cero@donga.com