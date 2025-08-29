美國軍艦製造之路已開啓……要讓“讓美國造船業再次偉大”成爲同盟升級的機會



韓國造船企業有望在韓國建造美國軍艦。因爲特朗普政府正在研究繞過“美軍艦艇只能在美國和由美國企業製造”的法律。如果這一方案成爲現實，兩國首腦達成協議的“讓美國造船業再次偉大（MASGA）”項目有望成爲加快步伐、使韓美同盟更上一層樓。



據悉，美國海軍部向韓國政府轉達了特朗普總統最早可在今年內下達放寬禁止在海外建造美國軍艦、船體、部件的《伯恩斯-託萊普遜法》的行政命令的立場。與美國國內港口間貨物運輸只使用美國產船舶的《瓊斯法》一起，這一法案是阻礙韓美造船業合作的兩大限制之一。雖然美國國會已經提出了放寬這些限制的法案，但無法承諾通過與否或時間，因此正在尋找通過臨時行政命令繞過這些限制的方法。



行政命令一旦實行，可以在韓國製造用於建造軍艦的大型模塊、空船體等後，送往韓國企業收購或合作的美國當地造船廠組裝完成。在美國國內造船業生態界崩潰、船塢和專業人力不足的情況下，通過韓美分工，可以劃時代地提高軍艦建造速度。



美國政府之所以考慮走捷徑，是因爲增強在數字上落後的海軍力量迫在眉睫。美國海軍的目標是，到2054年將艦艇數量從目前的296艘增加到381艘。考慮到老舊退役的船隻，30年間需要新建300多艘軍艦。考慮到美國造船業過去10年間只生產37艘船的現實情況，如果沒有排名中國之後的世界第二大造船強國——韓國的支援，這是不可能實現的。



在這種情況下，美國財務部長貝森特指出，繼英特爾等半導體企業之後，造船業也有可能成爲以美國政府發放補貼爲代價收購股份的核心產業。分析認爲，這一發言意味着，由韓國爲恢復造船業進行投資，美國則掌握主導權。韓國投資1500億美元（約210萬億韓元）的“讓美國造船業再次偉大”項目是今後數十年間兩國經濟、安保合作的基石。要讓美方充分認識到，如果不符合韓美雙方的國家利益，就難以取得成功。

