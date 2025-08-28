“生二胎”時隔9年再次反彈……去年7.59萬名，增加2%

據調查，去年出生的第二胎數量自2015年以後時隔9年再次反彈。由於二胎效應，今年上半年（1月-6月）韓國新生兒數也超過12.6萬名，以上半年爲基準創歷史最高增長率。據統計廳27日發表的出生統計，去年新生兒數爲23.83萬名，比前一年增加3.6%（8300名）。預計每名婦女一生中生育的平均新生兒數合計生育率爲0.75名（確定值），比前一年增加0.03名。按市、道來看，全南和世宗的合計生育率爲1.03名，排名第一；首爾爲0.58名，排名最後。據調查，父母的平均年齡以第一個孩子爲準，父親爲35.4歲、母親爲33.1歲。特別是去年出生的二胎人數時隔9年再次反彈，對整體出生率提升的基調產生了部分影響。去年二胎人數爲7.59萬名，比前一年增加2.0%（1500名）。二胎人數自2016年（15.27萬人）之後持續減少，2023年（7.44萬人）首次跌至8萬以下，去年成功反彈。但是三胎人數爲1.62萬名，減少5.8%。統計廳人士解釋說：“最近多子女優惠從現有的三個子女擴大到兩個子女，對想要第二個孩子的父母產生了積極影響。”政府從2023年起放寬多子女標準，即使只有兩個子女，在公寓分售時也可以享受特別供應約購等各種優惠。國會預算政策處最近分析稱，隨着爲兼顧工作和家庭的財政支援增加，去年上班族主導了出生率的逆轉。國內新生兒數繼去年之後，今年也持續增加。據統計廳當天公佈的人口動向，6月份新生兒數爲1.9953萬名，比前一年增加9.4%（1709名）。這是自1981年進行統計以來的最大增幅，也是自2010年6月（1906人）以來的最大增幅。今年上半年累計新生兒數爲12.6001萬名，同比增加8721名（7.4%）。新生兒增加率在今年上半年和第二季度（4月-6月，7.3%）都是歷史最高值。統計廳人士解釋說：“從去年第一季度開始持續的婚姻增加、30多歲女性人口的增加和對生育的積極認識變化綜合性地影響了（生育率上升）。（生育增加）趨勢能否持續到今年下半年，還需要拭目以待。”世宗=金秀賢記者 newsoo@donga.com