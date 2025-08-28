平均每天爲“虛假恐怖事件”出動14起……要讓他們明白後果是家破人亡



據統計，截至今年7月底，因接到設置爆炸物或謊報要實施恐怖襲擊報案而出動的警察達2933件次。平均每天約14起，每100分鐘就發生1起。與2022年相比，去年爆炸物、恐怖的謊報暴增超過1000起，呈現出逐年明顯的增加趨勢。



一旦接到炸藥、恐襲的報案，不僅是警察特工隊，消防員也要大規模出動。滅火車、救護車是基本，萬一真的發生爆炸或恐襲時，還需要相關機關的合作、媒體發佈會等，因此連內勤都要到現場工作。甚至有人說：“相當於把一個消防署全部搬到現場。”這肯定會浪費巨大的行政能力，在這種情況下，如果附近地區發生火災，消防人力不足，應對只能被推遲。也就是說，真正迫切需要幫助的市民不能及時得到幫助。



報假案給企業和市民帶來的損失也接連不斷。被上傳“設置了爆炸物”文字的某百貨商店在警察搜查期間停止營業，損失了數億韓元。大型演出場由於接到恐怖威脅報案，採取疏散措施，好不容易買到高價門票的觀衆也遭受了損失。27日，接到首爾3所中學設有爆炸物的報案，學生們沒能上課只能回家。這絕對不是開玩笑的重罪。



對造成如此嚴重損失和不便的威脅犯，應該追究強有力的民事、刑事責任，令其身敗名裂。然而，爲了加強對以不特定多數人爲對象的脅迫的處罰，今年3月新設“威脅空衆罪”之後，考慮到被告人的疾病，作出的首次判決僅僅是罰款600萬韓元。最近3年間，警方向報假警犯要求賠償損失，得到法院認可的也只有1起。這遠不足以杜絕報假警。在進行嚴厲的刑事處罰的同時，有必要整飭法令，迅速賠償警察、消防爲應對報案所花的費用，以及企業和市民遭受的經濟和精神損失。

