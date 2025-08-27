特朗普：“對那個精神異常者進行特檢？”……在李在明的解釋聲中爆笑

美國總統特朗普當地時間25日在與韓國總統李在明舉行的韓美首腦會談中，提到了在拜登政府時期調查自己的前聯邦特別檢察官傑克·史密斯，稱其爲“精神異常者（神經病）”。史密斯調查了特朗普試圖推翻敗北的2020年總統選舉結果、在結束第一個任期的2021年1月離開白宮時將各種機密文件私自攜帶至佛羅里達州私宅海湖莊園等嫌疑，並對特朗普提起了刑事起訴。去年11月特朗普在總統選舉中獲勝後，相關調查被中斷。史密斯目前因涉嫌對特朗普進行鍼對性調查，正在接受當局的調查。特朗普當天表示：“從情報機關那裏聽說，韓國對教會和美軍部隊進行了搜查。如果屬實，令人遺憾。”據分析，這是指7月21日特檢對京畿道平澤市烏山空軍基地內部分區域進行扣押搜查。李在明解釋說：“不是要直接調查美國軍隊，而是爲了克服因宣佈戒嚴的前任總統引起的政治混亂，國會任命的特檢正在進行相關調查。”特朗普聞言後說：“特檢？是說那個精神異常者傑克·史密斯嗎？我把他從美國送到韓國去。瘋掉的傑克，是個瘋狂、有病的傢伙。”美國副總統萬斯、國務卿魯比奧、商務部長盧特尼克等美方陪同人員大笑起來。另一方面，內亂特檢（特別檢察官趙恩錫）26日表示：“當時扣押搜查是僅由韓國偵察資產建立的韓國軍人管理的資料。據我所知，美軍方面甚至沒有就扣押搜查提出質疑或抗議。”金成模記者、朴鍾民記者 mo@donga.com、blick@donga.com