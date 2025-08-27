李在明-特朗普邁出互信第一步……“維持韓美關稅協議”

美國總統特朗普表示：“已經和與韓國達成的貿易協議……將達成韓國同意的協議。”在韓美首腦會談即將舉行之際，特朗普政府曾要求改變關稅協議，但特朗普親自表示，將維持把對等關稅從25%下調至15%的關稅協議的框架。特朗普當地時間25日在美國華盛頓白宮與李明博結束會談後舉行的佈告簽字儀式上，在被問到“是否就與韓國的貿易談判得出了結論”時回答說：“我認爲我們已經結束了談判。”7月30日，韓國決定向美國造船業等投資3500億美元，併購買價值1000億美元的液化天然氣和能源，以此爲條件，美國把對韓國徵收的對等關稅率從25%下調到15%。李在明24日在飛往華盛頓的機內座談會上表示：“美方認爲（韓美關稅談判）結果對韓國有利，有人要求改變（談判談成的內容）。”李在明在當天會談結束後，應美國智庫戰略與國際問題研究所的邀請舉行特別演講。他表示，“將增加國防開支”。分析認爲，特朗普第二屆政府上臺後，一直向盟國施壓，要求將國防開支提高到與北約類似的國內生產總值的5%左右，這是對此作出的迴應。國家安保室長魏聖洛表示：“同盟現代化部分也取得了一定的進展。”在首次韓美首腦會談上，兩國在覈心爭論焦點關稅-同盟現代化領域達成了大框架的共識。但是，對美投資、駐韓美軍的戰略靈活性等細節爭論焦點，留待後續談判，預計在實務階段將展開緊張的拉鋸戰。由此，預計韓美將就增加對美直接投資和戰略靈活性等關稅和安保領域的核心爭論焦點繼續進行後續談判。美國商務部長盧特尼克當天在會談結束後舉行的“韓美商務圓桌會議”上表示：“希望韓國進一步擴大對美投資，也希望（美國）增加對韓國市場的接近。”朴訓祥 tigermask@donga.com