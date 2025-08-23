自詡“KLPGA王中王”的Wemix錦標賽舉辦僅兩年面臨存廢危機

2023年自封為韓國女子職業高爾夫巡回賽（KLPGA）王中王戰的Wemix錦標賽，在舉辦兩年後實際上已進入廢止程序。該賽事首屆冠軍獎金雖達8億韓元，但兩年後驟降至1億韓元左右水平，致使賽事陷入存廢危機。綜合東亞日報采訪內容可知，賽事主辦方遊戲公司Wemade至今未能公布總獎金規模及冠軍獎金金額。韓國女子職業高爾夫巡回賽相關人士表示：“Wemix錦標賽只是巡回賽官方認證的‘活動賽事’”，“因此巡回賽既無強制要求獎金金額的理由，也未設公布獎金規模的最終期限。”“Wemix幣”退市決定成為致命壹擊。該賽事獎金以Wemade公司的加密貨幣Wemix幣形式發放，總獎金為100萬Wemix幣，冠軍獎金為25萬Wemix幣。Wemade公司為應對Wemix幣價格波動，已按1Wemix幣兌500韓元的匯率向韓國女子職業高爾夫巡回賽預付5億韓元保證金。隨著今年6月Wemix幣退市，賽事總獎金實際降至5億韓元。2023年首屆Wemix錦標賽李藝媛（22歲）奪冠時，選手們對該賽事的反響十分熱烈。壹位巡回賽選手表示：“Wemix錦標賽並非4輪比賽而是2輪賽事，只要兩天發揮出色就能獲得高於大賽的獎金，這對選手們形成了巨大激勵。”選手們對獲取參賽資格所需的Wemade積分也展現出高度關註。但自去年冠軍金敏善（22歲）獲得約3億韓元獎金後，選手們對該賽事的期待感明顯下降。今年頂尖選手之間普遍認為“參加該賽事缺乏實際效益”。壹位巡回賽選手坦言：“我們雖非純粹為獎金參賽，但確實沒有理由非要參加非官方認證的賽事”，“應該沒有頂尖選手會參加總獎金僅5億韓元水平的賽事。”金正勛記者 hun@donga.com