美國:：“如果像臺積電-美光一樣增加對美投資，就不會收購股份”

美國特朗普政府表示，對於宣佈對美追加投資計劃的臺積電和美光等半導體企業，不會推進根據發放補貼收購股份的方案。有分析認爲，這是在向三星電子和SK海力士等其他半導體企業施壓追加投資。據《華爾街日報》當地時間21日報道，一美國政府人士表示：“商務部沒有收購正在美國增加投資的臺積電和美光等公司股份的想法。沒有履行承諾的企業，有可能作爲得到補貼的代價拿出股份給政府。”特朗普政府最近曾表示，作爲接受補貼的代價，將向相關半導體企業索取股份。但對於在特朗普政府任期內宣佈追加投資計劃的企業，則予以例外。臺積電和美光決定在特朗普總統就任後擴大投資規模，但三星電子和SK海力士等在前任拜登政府公佈投資計劃後，尚未提出新的計劃。有分析認爲，特朗普政府的這一信息是以收購股份爲武器，公然對半導體企業施壓對美投資。拜登政府時期，美國根據半導體法，決定向臺積電、美光、三星電子分別發放66億美元、62億美元、47.5億美元等補貼。特朗普政府一直批評拜登政府試圖毫無代價地向半導體企業提供資金。實際上，想要削減半導體補貼的跡象已經明顯化。路透社當天報道說，美國政府正在考慮從半導體法預算中拿出至少20億美元投資稀土等重要礦物項目。目的是減少對中國的資源依賴。如果該方案付諸實施，三星電子等半導體企業的補貼可能會減少。美國政府此前認爲，生產尖端武器所必需的稀土類供應過於依賴中國，因此美國國防部採取直接投資稀土類企業MP材料等應對措施。路透社援引消息人士的話報道說：“半導體補貼用於礦物項目，是因爲半導體產業需要鍺、鎵及其他必需礦物的豐富供應。美國政府認爲，（這種資金轉換）符合《半導體法》的精神。”據悉，特朗普正在考慮賦予商務部長盧特尼克更大的權限，以運用高達527億美元的芯片法資金。李東勳記者、紐約=常駐記者林宇善 dhlee@donga.com、imsun