“世界仍對韓國文化知之甚少……我想向世界準確傳遞其魅力”

“移民加拿大時，有位小學老師詢問我的出身地，我回答‘韓國’，對方卻在地圖上找不到。即便解釋位於中國和日本之間也無濟於事。當時我深刻感受到外界對我國的認知局限，深受震撼，從那時起便萌生了要向世界更多展現韓國的決心。”22日在首爾龍山區CGV龍山IPARK購物中心舉行的奈飛動畫《K-POP獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）記者座談會上，導演瑪吉•姜（本名姜敏智）以韓國名字率先自我介紹。她表示：“內心深處始終認同韓國人身份，無論身處何地都會如此介紹自己”，並笑稱“偶爾甚至會忘記自己是加拿大人”。今年6月公開的《K-POP獵魔女團》是以對抗惡靈的K-POP女團“Huntrix”（照片）為主角的動畫作品，創下奈飛歷代電影收視率第二的紀錄。這部以韓國文化為基礎的作品壹經推出便引發全球共鳴，再次印證了“K文化熱潮”的影響力。執導該作品的姜導演是出生於首爾、五歲移民加拿大多倫多的韓裔加拿大人。曾參與制作《怪物史萊克》《穿靴子的貓》《功夫熊貓》等動畫的她，將《K-POP獵魔女團》作為其長片導演處女作。她坦言：“海外制作的韓國題材作品存在諸多謬誤，我渴望修正這些偏差，向世界準確展現韓國真實面貌。”姜導演在制作過程中最註重“毫無保留地展現韓國文化”。她從陰間使者、鬼怪等傳統元素中獲得靈感，構思出“獵魔者”概念，後期又融入“K-POP”元素。姜導演表示：“我認為跳大神是最早的演唱會形式”，“巫術文化是韓國獨有文化，壹直渴望展現這種特色。”影片對大眾浴池等韓國文化細節進行了嚴謹考據，她強調：“正因為海外制作的韓國題材存在諸多錯誤，我們才更要予以修正。”制作團隊通過與韓國成員協同合作，對每個細節進行了逐壹校準。《K-POP獵魔女團》僅憑原聲帶（OST）就創下多項新紀錄。《Golden》《Soda Pop》《Your Idol》等8首歌曲登上公告牌主單曲榜“Hot 100”，獲得極高人氣。其中曾登頂美國公告牌Hot 100榜單的《Golden》，據透露是創作難度最高的曲目。“故事劇情展開後，才意識到《Golden》的重要性。作為主角魯米的代表曲目，既要承載成長敘事，又需具備演唱難度。鑒於《K-POP獵魔女團》的核心主題是‘音樂的力量’，我們認為高音歌曲更能激發觀眾的情感共鳴。”姜導演感慨道：“試聽誒emo時瞬間落淚，聽到最終版本時確信‘就是它了’。”對於韓國內容的潛力，姜導演強調：“壹旦開始迎合他人，作品的真實性將蕩然無存”，“未來韓國文化走向全球的唯壹途徑，就是充滿自信地向世界展現原汁原味的韓國情感。”她還透露了對續作的構想。姜導演表示：“深知眾多粉絲的期待，雖尚未官方確認，但已有初步構思”，“希望（續作）更多展現韓國音樂風格，如演歌、板索裏等傳統曲藝。”近日美國媒體預測《K-POP獵魔女團》有望成為奧斯卡獎有力競爭者。姜導演對此表示：“雖然創作者不會只為獲獎而創作”，“但若能以任何形式獲得認可，都將意義非凡。這將是莫大的榮耀。”金泰彥記者 beborn@donga.com