李在明首次訪問日美……希望超越“過去”與“交易”，實現“雙贏”



韓國總統李在明將於23日啓程訪問日本和美國。就任後，李總統曾參加過在加拿大召開的七國集團（G7）峯會，但這次是首次出訪。這也是他與美國總統特朗普的首次會面。但在出訪之前，由於韓美首腦會談的日程和議題尚未確定，外交部長趙顯和產業通商資源部長金正官爲了最後協調，跳過隨行訪日日程，緊急赴美。



可以說，此次出訪是體現新政府4年對外政策基調和方向的奠基外交。這是把韓國外交的根基韓美同盟作爲堅實的中心軸穩定化，並鞏固包括日本在內的三角合作體制的第一步。但是，由於韓美首腦會談直到最後都籠罩在不確定的迷霧中，因此有分析認爲，這將是歷屆兩國首腦對座中風險最大的一次。對於李總統來說，從雙邊外交出道前就面臨着巨大的考驗。



相比韓國唯一的同盟國美國，先去日本的破例性日程被認爲是新政府的戰略選擇。在世界地殼變動時期，日本成了共同克服激浪的合作伙伴。李總統23日會見石破茂總理時，一定要超越歷史矛盾，建立致力於未來合作的雙贏共識。特別是在今年迎來韓日建交60週年，能否制定出提出全方位合作藍圖的第二個《金大中-小淵宣言》，備受關注。



25日與特朗普總統的會面，有可能成爲充滿緊張感的電視直播舞臺。特朗普總統不僅從交易角度看待所有問題，還毫不猶豫地表現出特有的變卦和粗暴性。因此，也不能排除李總統突然遭殃的不幸事件。不過，對於李總統而言，這也是他以卓越的親和力和隨機應變爲基礎，展現真誠溝通和交友技能的機會。



作爲韓美會談議題的貿易經濟穩定化、增加國防開支、調整駐韓美軍作用、協調對朝政策等，都是不容忽視的問題。但是，韓國必須表現出自強努力和對同盟作出貢獻的意志，以美國的核保護傘等加強朝核遏制力，尋找平衡點。雖然特朗普總統對同盟更加苛刻，但必須在努力自強的同時，讓他對追求同盟雙贏的韓國的誠意敞開心扉。這纔是制定“韓美日三贏”三重勝利戰略之路。

