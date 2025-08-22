“朝鮮在距中國27公裏處新風洞建設洲際彈道導彈秘密基地”

有主張指出，朝鮮（北韓）在平安北道新風洞新建了可發射新型洲際彈道導彈（ICBM）“火星-18型”等導彈的新基地。當地時間20日，美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）旗下朝鮮專業網站“超越平行”基於上月11日拍攝的衛星照片，發布了壹份內容如是的報告。報告顯示，位於距中朝邊境27公裏處的新風洞導彈基地是朝鮮未公開的彈道導彈基地。戰略與國際問題研究中心推測，該基地內部署有6至9枚“火星-18型”、“火星-15型”洲際彈道導彈或未確認型號的洲際彈道導彈，以及可發射這些導彈的移動式發射車（TEL）。該機構特別指出，這個駐紮旅級規模部隊的基地所配備的導彈，不僅可對東亞地區更可對美國本土構成核威脅。報告還預測：“在危機或戰時情況下，發射車與導彈將離開基地，與單獨的核彈頭儲存運輸部隊會合”，隨後在事先約定的分散發射點執行發射任務。“火星-18型”是基於固體燃料的洲際彈道導彈，其燃料加註時間短，可實施突擊打擊。去年10月，朝鮮曾罕見公開宣稱擁有可飛抵美國本土的“火星-18型”秘密基地。當時雖未提及具體地點，但韓國政府分析認為“很可能位於平壤順安附近這壹洲際彈道導彈常規發射地點”。報告評價稱，新風洞基地與檜中裏、上南裏、龍造裏、龍林基地等其他戰略彈道導彈基地共同構成了朝鮮不斷演進的彈道導彈戰略與核打擊能力的核心要素。同時診斷認為“這些基地構成了朝鮮後方導彈帶的壹部分”。據分析，新風洞基地於2004年左右動工，2014年前後竣工並投入使用。CSIS表示：“持續十年的施工表明朝鮮長期推進了導彈基地開發計劃。”申晋宇 niceshin@donga.com