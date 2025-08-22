外國人須實際居住才可購買首都圈住宅

除農村和島嶼地區外，首爾全境及京畿道、仁川市大部分區域將被指定為外國人土地交易許可區。今後外國人在這些地區進行土地交易時需獲得地方政府許可，且必須實際居住至少兩年。雖然以往曾因安保原因限制外國人在部分地區的土地交易，但以穩定房地產市場為目的引入此類規制尚屬首次。國土交通部21日宣布，自本月26日起至明年8月25日，將首爾全境、京畿道城南市及高陽市等23個市郡、仁川中區及延壽區等7個區劃定為外國人土地交易許可區。今後外國人在這些地區進行土地等交易時，須獲得所在地市郡區的許可。該規定不僅適用於非韓國籍個人，還包括外國法人和政府。調控對象涵蓋公寓、獨立住宅、多戶及聯排住宅，而分類為商務空間的辦公公寓則被排除在外。獲準交易的外國人須在許可之日起4個月內入住，並在購得住宅後實際居住滿2年。若違反規定，將按購置價10%以內征收履行強制金。獲得許可簽訂合同後30日內，還需提交資金籌措計劃書及證明材料。目前僅規定投機過熱地區需提交該材料，不分國內外人士。資金籌措計劃須註明海外借款金額、金融機構名稱等資金來源以及簽證類型等信息。該措施將根據市場情況考慮延長實施期限。國土交通部第壹次官李相勁（音）表示：“實際居住外國人在首都圈購房現象持續增多”，“將從源頭上阻斷外國人的市場擾亂行為。”尹明珍記者 mjlight@donga.com