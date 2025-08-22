“凍結-削減-廢棄三階段”……越來越遙遠的無核化目標



韓國總統李在明21日接受日本《讀賣新聞》採訪時，就新政府的朝核政策表示：“第一階段是凍結核武器和導彈，第二階段是削減，第三階段是無核化。”他強調：“將與美國保持緊密合作，通過積極的南北對話，創造凍結、削減、廢棄核武器的條件。”這是李總統首次提及三階段朝核解決方案。這一構想能否在25日與美國總統特朗普的韓美首腦會談上進行討論備受關注。李總統的無核化構想看似是爲了把拒絕任何對話的朝鮮拉回到談判桌前，但其中也有不少需要警惕的地方。此次三階段解決方案，與文在寅政府把核凍結視爲對話“入口”、把棄核當作“出口”的朝核政策基調沒有太大區別。但是，新政府加入的“削減”階段很有可能把無核化對話變質爲爲朝鮮希冀的有核國家間裁軍談判。在凍結和廢棄之間，現實上縮減過程不可避免，但此前一直迴避提及，其原因也在於此。



政府應該不會不知道這種擔憂。但是，爲了說服拒絕以無核化爲前提的任何對話的朝鮮，似乎認爲這是不可避免的引誘之策。事實上，更大的問題是，在無核化目標變得模糊的情況下朝鮮進行對話之後。無核化必然是一個漫長而艱鉅的過程，每一個細節步驟都經過覈驗和落實，甚至與朝鮮要求的同步相應措施相銜接。但是，如果一開始就被朝鮮牽着鼻子走，無核化只會成爲遙遠的未來目標，容忍朝鮮擁有核武器。



特朗普總統已經把朝鮮稱爲“核國家”。特朗普爲了自己的政治成果，有可能在沒有包含無核化目標或時限的路線圖的情況下，就凍結朝鮮核武器與先解除對朝制裁，或者就僅限於廢棄威脅美國本土的洲際導彈的“小型交易”突然達成協議。李總統雖然反覆表示，“直到朝鮮對我們的努力作出迴應爲止，會一直忍耐”，但實際上似乎是在擔心朝美有可能撇開韓國直接交易。雖說是“三階段無核化”，但相比被解讀爲“放棄無核化”構想，在華盛頓首腦會談上更爲重要的，是討論應對朝鮮核威脅的實質性對策。

