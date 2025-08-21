國際原子能機構：“朝鮮寧邊的鈾濃縮新設施竣工”

國際原子能機構表示，已經掌握了朝鮮寧邊疑似鈾濃縮設施的新建築物的事實。據分析，朝鮮的豐溪里核試驗場還維持着追加核試驗的準備狀態。據日本《讀賣新聞》20日報道，國際原子能機構在18日公開的報告中表示，寧邊從去年12月開始建設新設施，今年5月結束了外部工程。國際原子能機構對過去1年的衛星照片和相關信息進行分析後得出了上述結論。據悉，寧邊新設施與平壤附近降仙的鈾濃縮設施相似。國際原子能機構表示，朝鮮有可能利用寧邊的新設施擴大鈾濃縮活動，“對此嚴重擔心”。此外，國際原子能機構計劃今後繼續進行覈查活動。特別是，朝鮮豐溪里核試驗場正在進行新一輪核試驗的準備。國際原子能機構計劃以此次報告爲基礎，在下月中旬舉行的年會上討論朝鮮核開發問題。《讀賣新聞》分析稱：“寧邊一直就是核武器原料高濃縮鈾製造設施。如果朝鮮新建了濃縮設施，說明正在加快核開發的步伐。”國際原子能機構總幹事格羅西在今年6月舉行的國際原子能機構理事會上表示：“寧邊正在建設與降仙鈾濃縮設施相似的設施。”美國智庫戰略與國際研究中心關於朝鮮的專門網站“超越平行線”也報道說，朝鮮正在寧邊建設疑似鈾濃縮新設施。美國專門報道朝鮮消息的媒體“北緯38度”8日報道說，朝鮮對寧邊核試驗園區5兆瓦核反應堆外部進行了大規模維修。今年年初，朝鮮國務委員長金正恩在訪問核物質生產基地和核武器研究所時曾表示：“必須超額完成武器級核物質生產計劃，在加強國家核防禦方面取得劃時代的成果。”黃仁贊 hic@donga.com