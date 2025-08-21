“關稅、金融制裁等經濟手段成為國家間權力武器”

“隨著世界秩序向更具競爭性的多極體系重組，經濟不再僅僅是交易手段，而已成為‘國家間權力’的武器。”20日，在首爾江南區COEX舉行的“2025世界經濟學家大會（ESWC）”午間研討會上，美國斯坦福大學教授馬泰奧•馬喬裏作出上述表述，並強調“地緣經濟學”（Geoeconomics）重新成為重要議題。經濟學界將地緣經濟學定義為“以經濟為武器分析國家間權力博弈的學科”。據此，經濟政策被視為安全手段，更重視國家層面的戰略而非市場邏輯。今年1月美國前總統喬•拜登否決日本制鐵收購美國鋼鐵公司的案例是地緣經濟政策決策的典型代表。此舉系因鋼鐵屬於戰略安全資產，美國因此拒絕了可能與其盟國企業產生協同效應的提案。唐納德•特朗普就任美國總統後主導的關稅戰爭，也被評價為更接近地緣經濟學的應對方式。馬喬裏教授指出，在金融、能源、制造業等主力產業中，存在少數國家壟斷核心資源的所謂“瓶頸點”（Chokepoint）。他表示：“（例如）美國在金融服務、中國在制造業占據代表地位，借此可向他國施壓”，並診斷稱“政府政策設計、企業經營戰略等均需考量地緣經濟現實的時代已經到來”。美國賓夕法尼亞大學教授赫蘇斯•費爾南德斯-比利亞韋爾德指出，霸權國家通過經濟工具實現了外交與安全目標。他分析稱：“主要國家戰略性地運用關稅、金融制裁、資源控制等手段，這有時會引發經濟壹體化與安全之間的‘權衡’”，“需要平衡評估制裁帶來的收益與國際成本”。姜禹錫記者 wskang@donga.com