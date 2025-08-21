新加坡20年間努力減少工傷……重在預防，共擔責任



2004年4月20日，在新加坡城鐵施工現場，隧道坍塌，附近的尼科爾高速公路長100米的區間坍塌。現場有4人死亡、3人重傷。這是不良設計、安全規定不完善、現場溝通不暢導致的慘案。事故調查委員會在報告中寫道：“這是可以預防的事故。”



第二年，新加坡政府發表“工作現場安全和保健2015”路線圖，開始了10年內將工傷死亡人數減少到一半以下的長期項目。當時，每10萬名新加坡人中就有4.9人死於工傷。2006年3月，新加坡政府又制定《車間安全衛生法》，追究違反安全衛生義務的法律責任。不過，相比處罰，法律更注重預防。如果發生事故，將對相關企業進行扣分，如果累計分數超過一定水平，將對招聘、投標等造成不利影響。如果投標和招聘中斷，企業在經營上必然會受到相當大的打擊，因此只能積極預防工傷。



對高危行業進行鍼對性限制，勞資政共擔安全責任，長期項目分階段設定目標並推進。結果，到2015年，每10萬人中工傷死亡人數降至1.9人，大大超過了目標值；去年又降至1.2名，在經濟合作與發展組織成員國中名列前茅。相反，在韓國，每10萬人中有3.9人死於工傷。



事實上，韓國和新加坡的勞資關係、產業結構、政府形態、社會氛圍等有很大不同，不能一概而論地進行比較。新加坡是以單一工會爲中心的合作型結構，製造業比重也相對較低。長期執政的政府可以推行強有力的政策。儘管如此，政府還是引導企業自發行動，20多年來一直堅持推進相關政策，這一點值得關注。新加坡人力部今年上半年也檢查了建設業和製造業等514個現場，揭發了1263件未遵守安全守則的事例。



2022年1月發生死亡等重大產業災害時，政府在實行對企業主、經營負責人判處有期徒刑等的重大災害處罰法後，將相關預算和人力增至兩三倍。企業也擔心受到處罰，擴大了對產業安全的投資。但是，繼民間之後，公共部門也發生了重大災害，效果並不明顯。政府專注於嚴懲，企業對避免處罰也很上心，真正應該在現場注意安全的勞動者卻沒有行動。



應該鼓勵現場行動。在新加坡，隨着卡車起重機事故頻繁發生，政府在安裝穩定性控制裝置時，以返還50%費用的方式減少了事故。相比減少發生重大災害的企業貸款的限額，更應該向安全管理良好的企業增加貸款限額的方式。



勞資政應該聚在一起制定長期目標，制定預防事故的具體路線圖。14日，在僱傭勞動部長的主持下，政府相關人士和20大建設公司管理層聚集在一起，討論了重大災害減少方案，但並沒有看到傳達現場聲音的勞動者。現在是政府和企業、勞動界共擔責任，相比處罰更注重預防，制定立體性解決方法的時候。

