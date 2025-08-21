放棄進軍北美和歐洲核電站市場……應徹底查明合同原委



韓國水力原子能和韓國電力爲了向捷克出口核電站，與美國西屋電氣簽訂不公正合同的疑惑越來越大。具體而言是，除捷克以外，把歐盟、北美、英國、日本、烏克蘭等國家的訂單優先權讓給西屋，實際上放棄了訂單。此外，合同內容還包括，今後50年間出口核電站時，每座核電站與西屋電氣簽訂約9000億韓元的物品、勞務購買合同，並承擔約2400億韓元的技術使用費。



如果按此執行，尹錫悅政府宣稱的規劃是把捷克核電站訂單成爲進軍歐洲市場的橋頭堡，但事實上是韓國在覈電站市場上的立足之地將大幅縮小。有人擔心，即使艱難地成功出口核電站，如果保障西屋電氣的業務並支付專利費，收益性也會下降。在出口小型模塊核電站時，還要通過西屋電氣的技術自立驗收，因此未來核電站技術也有可能被束縛。需要對合同內容進行徹底的確認和核查。



必須還要確認尹錫悅政府是不是爲了核電出口的政績作出了無理的讓步。去年7月，韓國水力原子力、韓國電力被選定爲24萬億韓元規模的捷克新核電站的優先協商對象後，總統室歡呼“這是15年來的壯舉”，總統的支持率也有所上升。但是，就在次月，西屋電氣以侵犯知識產權爲由向捷克反壟斷當局提交了陳情書，使正式合同變得前景不明，氣氛發生了逆轉。隨後，去年11月，韓國水力原子力、韓電理事會通過了與西屋電氣的合作原則，今年1月就中斷與西屋電氣的知識產權糾紛達成了協議。有必要查明是不是迫於政府加快正式合同的壓力，接受了不公正合同。



不過，也有主張稱，爲了打開核電出口的活路，與西屋電氣的協議是不可避免的。如果不消除與擁有原創技術的西屋電氣的知識產權紛爭，出口本身就不可能實現。也有人預測，通過與西屋電氣的合作，有可能進軍推進增設300座核電站的美國市場。要仔細分析合同過程和程序、內容和影響，作出綜合的損益判斷。產業通商資源部長金正官也表示，“據瞭解，核電站合同是正常簽訂的”，因此應該警惕過分的政治性解釋。應該通過徹底的經緯調查，在作出正確判斷的基礎上，重新思考韓國核電站出口的長期戰略。

