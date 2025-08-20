“雖然處理的是失業或解雇者的問題，但這並非壹部只是陰暗和嚴肅的電影。關於人生活的故事，無論多麽悲傷，仔細看去總會有引人發笑之處。”憑借即將於下月上映的電影《無可奈何》回歸的朴贊郁導演（62歲）19日在首爾龍山區CGV龍山IPARK購物中心舉行的制作報告會上這樣介紹自己的新作。當天制作報告會的主演演員李炳憲、孫藝珍、朴熙順、李星民、廉惠蘭、車勝元也壹同出席。他們均表示“因為是樸導演的作品，所以覺得無條件要參演”，透露了出演背景。電影《無可奈何》講述了被解雇的公司職員萬洙（李炳憲飾）為了守護家庭，在準備再就業的過程中投身於自己壹個人的戰爭的故事。該作品已受邀參加將於本月27日（當地時間）開幕的第82屆威尼斯國際電影節主競賽單元。這是韓國電影自2012年已故金基德導演的《聖殤》之後，時隔13年再度入圍該電影節主競賽單元。對朴贊郁導演個人而言，則是繼2005年的《親切的金子》之後的第二次。他表示：“韓國電影時隔許久再次進入威尼斯電影節，這壹點似乎意義重大。”據悉，這部作品是朴贊郁導演個人“最想制作的電影”。該片改編自美國作家唐納德•維斯雷克的小說《斧頭》（THE AX）。朴贊郁導演欣喜地表示：“從產生將其電影化的想法至今已將近20年”，“終於迎來了實現的這壹天”。“通常懸疑類型作品，壹旦兇手被揭露，壹切便都化解，所以讀完後很難再回味。但這部作品追隨的是企圖犯罪之人的視線。它描繪了普通人在社會系統內被逼至絕境的過程，即使反復咀嚼也很有趣，具有回味的價值。”將原作電影化時，最為看重的部分無疑是“幽默”。朴贊郁導演表示：“閱讀原作時，看到了在苦澀的悲劇中加入新型幽默的可能性”，“當時就想，若將這部作品拍成電影，或許能成為壹部更加悲傷且引人發笑的幽默作品”。演員李炳憲接到朴贊郁導演的劇本後說的第壹句話也是“可以笑嗎？”。他表示：“初次閱讀劇本時，笑點非常多，甚至懷疑這真的是朴導演的作品嗎？”，“觀眾將能同時感受到悲傷與可笑等多種情感”。片名背後也有故事。小說的原題直譯是“斧頭”。其源自英語中表示被解雇時所用的“Axed”這壹表達方式。朴贊郁導演早先在書籍推薦語中曾透露：“想過如果拍成電影，在韓國上映時片名可否叫《모가지》（解雇）。”這借用了韓語中表示被解雇的“모가지가 날아갔다”這壹表達。雖然最終片名發生了改變，但這句表達會在片中通過萬洙的臺詞呈現。關於電影片名，朴贊郁導演提示道：“往壞了看，其中包含著懦弱的情緒；但如果對人物產生憐憫，則也可能生出‘是啊，妳也是無可奈何吧’這種惋惜之情。”金泰彥記者 beborn@donga.com