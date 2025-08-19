韓國中小學六分之壹空調超期服役 學生因教室高溫被迫縮短課時

仁川某中學上月實施為期壹周的縮短課時措施。因酷暑導致教室氣溫突破30攝氏度，學生難以集中聽課。該校雖每間教室均配備空調，但因設備使用逾12年嚴重老化，制冷效果微乎其微。學生家長抱怨道：“去年就因空調故障導致教室酷熱，今年情況依然如故。”在18日全國中小學開學季前夕，韓國氣象廳對大部分地區發布高溫預警。調查顯示，全國中小學教室空調總量44萬5911臺中，超過教育部建議更換周期（12年）的老化設備達7萬2874臺（占比16.3%），相當於每6臺空調中就有1臺超期服役。該數據源自國會教育委員會所屬的祖國革新黨議員姜京淑從教育部獲取的資料。按地域統計，大田市空調老化率最高，達28.5%。其後依次為仁川（25.1%）、光州（20.1%）和京畿道（20.2%）。首爾地區超12年機齡的空調占比亦達18.8%，其中使用超過20年的設備多達3358臺。專家指出，空調設計壽命通常為10至15年，使用超20年的設備在功能、安全及成本層面均需緊急更換。學生與家長紛紛訴苦“蒸籠教室”之苦。京畿道龍仁市家長金某（40歲）表示：“小學五年級兒子抱怨只有空調正下方座位才稍有涼風，其余位置依舊悶熱。”另壹位家長崔某（47歲）亦稱：“初中兒子多次反映教室過熱，校方雖稱空調運轉正常，但老舊設備送風量明顯不足。”氣象廳18日預測，本輪高溫預警將持續至24日，全國體感溫度將達33攝氏度。本月及下月平均氣溫超常年均值的概率均超50%，今夏後續時段仍需重點保障制冷設備運行。輿論質疑，在地方教育財政補助金連年結余超萬億韓元的背景下，未能及時更換老舊空調實難理解。教育界人士指出，各市道教育廳長優先推進體育館新建等項目，致使空調更換淪為次要任務。教育部有關人士回應：“設備更換資金雖通過補助金撥付，但預算分配與執行權屬市道教育廳，教育部無法強制要求。”李秀研記者、鄭瑞榮記者 lotus@donga.com、cero@donga.com