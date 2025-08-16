孫興慜洛杉磯FC隊球衣上周全球銷量居首

美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯FC足球俱樂部聯合主席約翰•索林頓15日接受英國體育媒體“talkSPORTS”采訪時透露，孫興慜（33歲）的球衣成為過去壹周全球銷量最高的球衣。這意味著離開英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺、於7日加盟洛杉磯FC俱樂部的孫興慜，其球衣銷量火爆，俱樂部正充分享受“孫興慜效應”。索林頓主席補充道：“孫興慜加盟我們球隊後的壹周內，他的球衣銷量超過了所有體育項目的運動員。這包括MLS邁阿密國際的足球明星利昂內爾•梅西（38歲）、沙特阿拉伯聯賽利雅得勝利的克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（40歲），以及美國職業籃球聯賽（NBA）明星勒布朗•詹姆斯（41歲•洛杉磯湖人）和斯蒂芬•庫裏（37歲•金州勇士）的球衣銷量。”索林頓主席未透露具體銷量數字。孫興慜的原版（與球員比賽服同規格制作）客場球衣在MLS官方在線商店售價為194.99美元（約合27萬韓元）。洛杉磯FC俱樂部主場比賽門票價格也大幅上漲。據在線票務交易平臺“SeatGeek”數據，孫興慜有望上演主場首秀的8月31日對陣聖叠戈FC隊比賽的最佳座位票價已高達1500美元（約合210萬韓元•以11日匯率為準）。考慮到該座位在其他主場比賽中的交易價格約為300美元，漲幅達5倍左右。孫興慜於10日對陣芝加哥火焰的客場比賽中完成加盟僅三天後的首秀，他將在17日對陣新英格蘭革命的MLS客場比賽中力爭首粒進球。截至15日，洛杉磯FC俱樂部位居西部聯盟第5位，新英格蘭革命則位列東部聯盟第11位。隨著孫興慜離開，包括英超在內的歐洲主要聯賽將於本周末全面開啟新賽季。英超方面，“黃牛”黃喜燦（29歲•伍爾弗漢普頓）和18歲新星朴承洙（紐卡斯爾聯）即將出戰。黃喜燦能否在17日對陣勁旅曼城隊的比賽中出場並取得進球備受關註。上賽季因腳踝傷勢影響等因素，黃喜燦聯賽僅入2球（21場），深陷轉會傳聞。他若想在伍爾弗漢普頓隊重獲主力位置，首場比賽即需展現亮眼表現。朴承洙則瞄準在16日對陣阿斯頓維拉隊的比賽中完成英超首秀。上月加盟紐卡斯爾聯隊的朴承洙在季前賽中替補登場，憑借機敏的帶球突破贏得了埃迪•豪主教練的認可。法國足球甲級聯賽方面，首輪即可能上演“韓國德比”，引發關註。李剛仁（24歲）所屬的衛冕冠軍巴黎聖日耳曼隊（PSG）將於18日客場挑戰洪賢碩（26歲）和權赫圭（24歲）效力的南特隊。李剛仁在14日對陣托特納姆熱刺的歐洲足球聯合會（UEFA）超級杯中攻入球隊賽季首球，助力奪冠，為主力位置競爭亮起綠燈。上月壹同加盟南特的洪賢碩和權赫圭則即將迎來法甲首秀。16日揭幕的西班牙足球甲級聯賽中，傳統宿敵巴塞羅那足球俱樂部（巴薩）和皇家馬德裏足球俱樂部（皇馬）預計今年仍將形成兩強爭霸格局。上賽季巴薩力壓皇馬（第2名）奪冠。從2025-2026賽季起，巴薩“超新星”拉明•亞馬爾（18歲•西班牙）與皇馬“進球機器”基利安•姆巴佩（27歲•法國）將雙雙身披象征核心的10號球衣，兩人的金靴之爭亦預計將火花四濺。