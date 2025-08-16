市民守護“被遺忘的獨立遺址”……“若無獨立鬥士 何來今日我們”

為守護被遺忘的獨立運動遺址，壹批市民正積極行動起來。今年3月，江原道春川市成立了“春川抗日愛國先烈遺產守護會”（以下簡稱遺產守護會）。55名市民因痛感當地缺乏紀念獨立運動家的設施而自發集結，成員涵蓋個體經營者、家庭主婦、大學教授等群體。他們持續開展管理因後代失聯而遭荒置的獨立鬥士墓冢及故居遺址、發掘遭長期遺忘的獨立運動遺跡並推進國家報勛部顯忠設施登記等工作。13日在春川市南面，遺產守護會運營委員長南貴佑（61歲）清理了韓國首位女性義兵長尹熙順義士（1860∼1935年）墓冢堆積的落葉，並親手拂去碑石浮塵。尹義士曾在半島領導義兵鬥爭，於滿洲開展抗日鬥爭。1994年經其孫已故光復會江原道支部長柳然益等努力，遺骸自滿洲發掘後移葬於此。但到曾孫輩時，管理已實質中斷。為此，遺產守護會十余名成員上月來此修葺墓地。南貴佑表示：“墓地整理僅過壹月，雜草已長逾二十公分。”鄰近的朴化知義兵長（生年不詳∼1907年）墓園亦處境相似。上月遺產守護會成員到訪時，連翹灌木瘋長逾兩米致難以進入。成員除草時四人遭馬蜂蜇傷。雖有標註宗孫聯系地址的標牌，但以“017”開頭的舊號碼無法接通。鐵制標識牌更將朴先生姓名誤刻為“華芝”而非“化知”。南貴佑苦笑道：“我們互相提醒別稱這是‘誌願勞動’。若沒有這些先烈，就沒有我們，守護遺跡是我們的責任。”發掘未獲認定的獨立遺址及獨立功臣亦是該組織目標。朴化知義兵長在1907年丁未義兵期間任義兵招募長，被捕後經嚴刑拷打殉國，至今未獲敘勛。會員們計劃通過補充材料加速推動朴義兵長的敘勛進程。南貴佑強調：“許多人為祖國獨立獻出生命卻未獲獨立功臣認定。高齡後代難以承擔顯忠設施發掘及佐證材料收集工作。若國家不介入，這些遺跡恐將在我們這代消失。”春川=徐智媛、長城郡=李亨柱記者 wish@donga.com、peneye@donga.com