寫有“長嘆壹聲 先吊日本”的安重根遺墨115年後回歸故國

“以壹聲長嘆，向日本帝國提前表示哀悼。”在迎來光復80周年之際，1910年3月在中國旅順監獄殉國的安重根（1879∼1910年）義士在死刑執行前書寫的遺墨《長嘆壹聲 先吊日本》（照片），在115年後回歸故國。這是迄今已確認的安重根遺墨中，唯壹壹件安重根將自己書寫為“東洋誌士”的作品。尹奉吉義士紀念中心館長金光萬14日表示：“這是原由中國滿洲關東都督府的日本高官獲取並持有的遺墨”，“今年5月從繼承該遺墨的後人處接收而來。”關東都督府是當時日本帝國統治滿洲地區的機構，曾管轄安重根的審判。這幅書寫於寬41.5厘米、長135.5厘米綢緞上的遺墨，直白地表現出對日本帝國主義的反抗。安重根在獄中寫給日本人書的文章，主要包含儒家訓誡或心境等內容。尤為特別的是，安重根書寫了“1910年3月 東洋誌士 大韓國人 安重根 旅順獄中 書”並落款。安重根的遺墨在國內外流傳約200件，但在其他作品中僅書寫“大韓國人 安重根”等字樣。安重根研究專家、慶北大學名譽教授金榮鎬（音）評價道：“（此遺墨）意為‘破壞和平、自招戰爭的日本帝國終將滅亡，故為必將敗亡之日本提前吊喪’”，“是自稱東洋誌士、在獄中高呼‘東洋和平萬歲’的安重根氣概之體現，堪稱‘最具安重根特色’的文字。”該遺墨目前由京畿道保管，預計日後將向公眾展示。據悉，京畿道、光復會京畿道支部以及金館長為了引入該遺墨付出了長期努力。李知允記者 leemail@donga.com