韓國向越南出口20門K9自行火炮……出口“東南亞-共產黨國家”尚屬首次

相當於“韓國軍工”代表的K9自行火炮（照片）將出口越南。這是K9自行火炮首次銷往東南亞市場，越南將成爲除韓國以外世界上第10個引進K9的國家。據相關業界14日透露，韓國和越南政府簽訂了政府間交易合同，韓國將以約2.6億美元、韓幣約3500億韓元規模向越南提供20門K9自行火炮。由此，越南將成爲東南亞國家中第一個使用K9自行火炮的國家。這也是韓國武器系統首次出口到共產黨國家。越南過去曾無償獲得韓國退役巡邏艦，但從未正式進口韓國武器。據悉，越南正在就南中國海內的“長沙羣島”與中國發生主權糾紛，因此越南希望儘快確保武器。對此，分析認爲，越南積極着手引進引進性能和價格條件合適的K9自行火炮。通過此次出口，運營K9的國家增加到除韓國以外的10個國家。到目前爲止，已向愛沙尼亞、印度、埃及、挪威、羅馬尼亞、澳大利亞、波蘭、芬蘭、土耳其（按韓文拼音順序）等國出口了K9自行火炮。以出口波蘭爲契機，最近韓國軍工企業一直致力於東歐市場。截至目前，韓華航空航天公司已向波蘭供應超過200門K9，還有152門需要交付。韓國計劃在簽訂出口54門合同的羅馬尼亞設立工廠，在當地生產。但也有人預測說，隨着中國和東南亞多國發生領土、主權糾紛，東南亞地區國家的武器出口市場可能會在短時間內擴大。今年6月，防衛事業廳曾對菲律賓國防部和韓國航空宇宙產業簽訂出口12架FA-50輕型攻擊機的合同起到了主導作用。這是繼2014年出口12架後，時隔11年再次“續約”，規模達到約1萬億韓元（約7億美元）。特別是菲律賓目前正在推進至少30架規模的多功能戰鬥機引進事業，因此美國和日本等多數國家都在關注。據悉，作爲候選機種，目前韓國的KF-21也被提及。生產K2戰車的現代羅特姆正在摸索進軍東南亞軍工市場。東南亞防衛產業市場的競爭國家是美國和日本。美國憑藉強大的戰鬥機技術力量，最近修改憲法第九條打開武器出口之路的日本則以艦艇技術力量爲基礎，正在進軍東南亞。不過，也有人預測，如果韓國軍工企業在出售武器的同時承諾技術轉讓，可能會得到東南亞國家的選擇。某軍工企業人士表示：“東南亞國家大部分都希望簽訂包括技術轉讓在內的合同，而不是單純購買武器。就像進軍東歐時技術轉讓和當地生產也起到了很大的幫助一樣，如果向亞洲市場提出這樣的‘選擇’，氛圍可能會發生變化。”李沅柱 takeoff@donga.com