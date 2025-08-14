李在明23日-24日訪日，在與特朗普會談前先會見石破茂

李在明總統將於23日至24日對日本進行爲期兩天的訪問，這是他上任後首次訪問日本，與日本首相石破茂舉行韓日首腦會談。有評價認爲，李在明趕在當地時間25日在美國華盛頓會見美國總統特朗普之前搶先與石破茂會晤，這本身就是破格的對日信息。這是韓國總統首次在訪美之前訪日。據悉，繼6月七國集團（G7）峯會的契機之後，李在明和石破茂將第二次會面，再次確認在幕後管理歷史、擴大面向未來的合作的“雙軌”基調。特別是通過訪美前訪日的戰略選擇，李在明會明確表示把韓美日共助放在現政府“實用外交”的第一位。總統室發言人姜由楨13日在新聞發佈會上表示：“兩國首腦將就鞏固面向未來的合作基礎、加強韓日、韓美日合作的方案、地區和平穩定、地區及全球性問題坦誠交換意見。”23日，李在明將在東京與石破茂進行會談後共進晚餐。據悉，24日李在明將不回國，直接前往華盛頓。據分析，就任兩個多月後提前啓動穿梭外交，是因爲任期初期試圖鞏固以美國爲中心的友邦關係的李在明和因參議院選舉慘敗而面臨下臺壓力、需要政治突破口的石破茂的利害關係一致。據悉，日本在參議院選舉結束後邀請李在明訪日，李在明原計劃在就任30天左右舉行，但最終未能成行。部分人分析認爲，繼1998年金大中-小淵宣言之後，可能會出現包含韓日關係合作藍圖的《李在明-石破茂宣言》。今年是光復80週年，預計光復節祝詞中將包含有關韓日關係的未來指向性合作信息，因此，如果通過會談提出具體的兩國合作藍圖，韓日密切程度將達到最高潮。據悉，在此次會談中，兩國首腦還將討論管理歷史問題的原則等問題。分析認爲，這是爲了建設性解決今年預定舉行的佐渡礦山追悼儀式等敏感歷史懸案的分歧。在這種情況下，姜由楨當天表示：“隨着訪美、訪日日程的確定，將不推進派遣對日、對美特使團。”/ newjin@donga.com