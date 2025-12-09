在社區籃球場上樹立職業標杆

“無論分差有多大，在這裏都絕不能有絲毫懈怠。”上月16日，首爾市籃球協會首席副會長李容鎮（人名音譯下同）在首爾東大門區首爾市立大學體育館舉行的2025 D3首爾冠軍賽籃球分級聯賽決賽中，對“Uptempo”與“Owls”的對決作出如上評價。當天比賽從壹開始就呈現Uptempo隊壹邊倒的優勢。Uptempo隊以48比11結束上半場，第三節結束時已將分差拉大到76比24。最終Uptempo隊以97比41獲勝，奪得冠軍頭銜。大韓籃球協會今年起以“K-分級系統”爲名，開始對遍布全國的業余籃球賽事進行統壹管理。K-分級系統將職業聯賽劃爲D1，職業二隊聯賽爲D2，業余籃球則分爲D3至D5及獨立聯賽。換言之，D3聯賽是業余籃球愛好者所能體驗的最高級別賽事。D3聯賽允許每隊最多兩名精英球員出身者（選秀出身）同時上場。Uptempo隊中的方德元（37歲，中鋒）和金賢俊（22歲，後衛）即爲選秀出身。身高207厘米的中鋒方德元曾在2011-2012賽季韓國職業籃球聯賽新人選秀中以第14順位被KT隊選中。當天以16分、7個籃板及5次助攻、5次搶斷數據當選最有價值球員的金賢俊，學生時期亦曆經首爾三宣小學-三宣中學-景福高中的“精英培養路線”。非選秀出身的球員若想參加分級聯賽，也需先行完成球員注冊手續。爲分級系統奠定基礎的首爾市籃球協會副會長金秀彬表示：“初衷是要將所有社區籃球愛好者都注冊爲球員進行管理。今年D3首爾籃球分級聯賽暨首爾市長杯比賽從16強賽起，就在職業籃球SK隊主場蠶室學生體育館舉行。D3球員能獲得在職業賽事場地比賽的體驗，意義非凡。”個人及球隊數據也得到系統化管理。Uptempo隊球員兼助理教練鄭俊浩（43歲）笑言：“年過四十後，在替補席指揮戰術的時間比上場更多。如今真的很羨慕年輕球員。我們當年打球時數據都未妥善留存，而分級體系完善後，會在官網發布每場比賽的詳細數據，大多數比賽視頻也留存于YouTube。”文化體育觀光部以“擴大大衆體育基礎”爲目標，于2017年引進分級聯賽制度。若以淘汰賽形式舉辦賽事，非精英球隊積累實戰經驗的機會必然有限。爲此，該制度同時采用聯賽制比賽形式，並植入“力爭晉級更高級別聯賽”的目標意識。籃球分級聯賽目前僅處于起步階段。因其與排球、曲棍球、手球等項目同爲今年新啓動。文化體育觀光部今年爲新建和運營分級聯賽投入了約245億韓元預算。籃球項目今年先將7個淘汰賽制賽事冠以D3聯賽名稱完成賽季。計劃從明年起改爲完整聯賽制。此外，由于當前D3聯賽內部球隊實力差距較大，計劃明年僅保留目前排名靠前的12支隊伍在D3，其余隊伍降至D4聯賽。此舉將自然形成升降級制度的試水環境。李容鎮首席副會長期待道：“從緊鄰職業聯賽的D3開始系統化運營，能使D3成爲職業聯賽中失去機會的球員重新挑戰的平台。”上賽季以業余球員身份參加韓國職業籃球聯賽新人選秀、成爲職業籃球史上首位“非選秀出身”指定球員的鄭聖祖（25歲，三星隊）的存在，證明未來建立包含職業層級的升降級制度並非遙不可及的夢想。任寶美 bom@donga.com