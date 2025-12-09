“中國在沖繩起降100架次艦載機”VS “日本擴充臺灣附近軍事設施”

以中國戰鬥機6日在公海上對日本自衛隊戰鬥機雷達照射事件爲契機，兩國間的軍事緊張正在加劇。日本8日公佈中國航空母艦“遼寧”號的戰鬥機和直升機在沖繩縣東部島嶼之間兩天內起降約100次的事實，指出了中國的軍事威脅。中國也在同一天尖銳地指出，日本正在靠近臺灣的日本西南部無人島馬毛島擴充軍事設施。日本首相高市早苗11月7日在國會發表“臺灣發生緊急情況時日本介入”的發言後，在兩國矛盾長期化的情況下，圍繞臺灣的地區安全形勢不穩定，批評是對方所導致。兩國爲引導國際輿論而展開的“宣傳戰”也愈演愈烈。● 中國航母船隊圍繞沖繩島進行U字形巡航訓練日本聯合幕僚監部（相當於韓國的聯合參謀本部）表示，中國遼寧艦航母艦隊11月5日從東中國海經過沖繩島西南側和宮古島之間航行到太平洋，之後經過沖繩島東側和南大東島之間，並於7日進入鹿兒島縣喜界島東側約190公里的海域。統合幕僚監部主張，在此過程中，遼寧艦搭載的戰鬥機和直升機在6日和7日各50次、兩天內進行了約100次的起降訓練。日本廣播協會（NHK）援引日本防衛省的話報道說，這是首次確認中國航母戰鬥機在沖繩島和南大東島所在的大東羣島之間海域起降。據防衛省透露，中國航母以U字形圍繞沖繩島移動。有分析認爲，這是在日本的沖繩周邊再現中國軍隊包圍臺灣進行演習的形態。統合幕僚監部表示：“利用‘照月’號護衛艦實施警戒、監視、情報活動，並緊急出動自衛隊戰鬥機進行應對。”中國也譴責了日本的軍事活動。中國官方媒體《環球時報》8日公開了靠近臺灣的日本西南部的馬毛島的兩張衛星照片。今年9月拍攝的照片中被拍到了去年5月拍攝的照片中沒有的大型建築物。《環球時報》援引中國專家的話分析稱，“2公里級跑道、彈藥庫、燃料基礎設施、可停靠大型軍艦的臨時碼頭等軍事設施已經具備。”報道稱，日本利用馬毛島不僅可以威脅在東中國海活動的中國海軍和空軍，還可以威脅中國東部沿海地區。● 中國：“停止虛假宣傳”VS 日本：“不合理主張”此前，中日政府6日就中國戰鬥機向日本戰鬥機發射雷達照射事件，將責任推給對方，提高了聲音。繼日本防衛相小泉進次郎7日凌晨2時破例舉行緊急記者會批評中國的做法後，高市早苗當天下午表示：“非常遺憾。向中國提出強烈抗議，並嚴正要求防止類似事件再次發生。”對此，中國外交部7日晚發表發言人問答形式的聲明反駁稱：“日本戰鬥機頻繁近距離偵察妨礙中國正常軍事活動，這纔是對海上和空中安全的最大危險。”聲明警告稱：“強烈敦促日本立即停止妨礙中國正常演習活動的危險行爲，停止一切不負責任的虛假宣傳和政治操弄。”對此，日本政府發言人、官房長官木原稔8日在記者會上再次反駁稱：“自衛隊在確保安全距離的同時，還肩負着應對侵犯領空措施的任務。中方指責自衛隊飛機嚴重阻礙中國飛機安全飛行是不恰當的。”中國新華社旗下的社交媒體賬號“牛彈琴”8日表示，“中日的鬥爭（矛盾）進入了第二階段”，指出兩國間的輿論戰正在激化。他還表示：“西方國家一直對高市早苗的發言保持沉默，但如果日本繼續主張自己是受害者，將不得不站在日本一邊。”東京=常駐記者黃仁燦、北京=常駐記者金哲中 hic@donga.com、tnf@donga.com