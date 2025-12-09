我國移民背景人口突破5% 實現真正融合方有未來



我國每20人中就有1人是本人或父母至少壹方持有外國國籍的移民背景人口。包含跨國婚姻配偶及其子女、歸化者、在韓居住3個月以上外國人在內的移民背景人口，去年達到271.5萬人，占總人口的5.2%。全羅南道靈岩郡、忠清北道陰城郡、京畿道安山市等移民背景人口占比超過10%的市郡區也增至17個。僅從規模來看，移民背景人口已成爲韓國社會的重要組成部分。



國家數據處預測，移民背景人口到2040年將占總人口的6.4%。然而有觀點指出，針對這部分人群的厭惡和歧視現象反而在加劇。5月，聯合國消除種族歧視委員會對“韓國社會中針對移民和難民的種族主義仇恨言論在線上線下持續增加”表示擔憂。將經濟蕭條和犯罪不安歸咎于外國人的同時，全社會對移民背景人口的負面認知正在擴散。比我們更早擴大移民的歐洲國家，曾將移民視爲“二等公民”而放任不管，結果經曆了嚴重的社會矛盾。隨著因經濟困難而興起的反移民政治局勢得勢，極右勢力甚至進軍中央政治舞台。



在低生育率、老齡化導致生産年齡人口減少的情況下，擴大移民應被視爲壹個常量。當前的外國人雇傭政策聚焦于短期補充低工資、低技能勞動力。若僅將移民背景人口視爲廉價勞動力，恐將重蹈歐洲的覆轍。必須合理設計移民政策，將他們培養爲熟練技術人才，使其能夠在韓國定居。特別是24歲以下的移民背景兒童及青少年已多達74萬人。然而，跨國婚姻家庭子女的高中辍學率達2.33%。盡管與本國國民的差距有所縮小，但其大學升學率僅爲平均61.9%。應通過教授韓語和加強基礎學力，幫助他們適應韓國社會。



最重要的是，必須改變將移民背景人口當作外人排斥的文化。試圖通過刺激排外情緒獲取黨派利益的政治圈也應自我克制。若不能將他們包容爲我們社會的成員，不僅將無法獲得突破低增長困境的活力，還會成爲阻礙社會融合的回旋镖。

