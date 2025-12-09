去年，韓國國內多元文化及外國籍人口比例首次突破270萬人，占整體人口的5%以上。這意味著每20名人口中，就有1人是第壹、二代移民或外國籍人士。根據國家數據處8日發布的“2024年移民背景人口統計結果”，截至去年11月，具有移民背景的人口爲271萬5000名，較前壹年（258萬1000名）增加了13萬4000名。同期，其在總人口中所占比例從4.98%上升至5.24%。移民背景人口是指本人或父母中至少有壹方具有移民背景的人士，包括常住外國人、已取得韓國國籍者、移民第二代等。其中81.9%爲15至64歲的生産年齡人口，評價認爲這爲高齡化的國內就業市場注入了活力。國家數據處人口普查科科長金瑞英表示：“移民背景人口中，30多歲占比最高，爲24.3%，其次爲20多歲占21.0%，40多歲占15.4%。相較于總人口中生産年齡人口占70.0%、高齡人口占19.5%的比例，其年齡結構更爲年輕。”移民背景人口中，有204萬3000名（75.2%）爲在韓國長期居住3個月以上的外國籍人士。常住外國人數較前壹年增長了5.6%。其余67萬2000名（24.8%）爲已取得韓國國籍者，或父母中至少壹方爲外國人的移民第二代等。這部分人數也比前壹年增長了4.1%。世宗=金秀賢記者 newsoo@donga.com