《社論》“執政黨代表不能只看黨員”……元老們的逆耳忠言



共同民主黨元老級政治家12日在常任顧問團邀請座談會上接連向鄭清來代表提出了逆耳忠言。“執政黨不能只盯着黨員搞政治”（前國會議長丁世均）、“不要忘記過猶不及”（前議長文喜相）、“改革速度要符合國民的要求”（前議員李龍得）等忠告接連不斷。不能只望着強硬黨員，還要包容全體國民。



在權利黨員們的壓倒性支持下當選的鄭清來代表從就任後起就提出了“更強的共同民主黨”，延續了強硬路線。他拒絕與國民力量黨對話，稱“握手是和人的”，並毫不猶豫地表示“國民力量黨應該解散10次、100次”。這讓人聯想到過去在野黨時期作爲法制司法委員長所發的言辭。



國民力量黨在總統選舉失敗後仍然拒絕革新，分成“贊成彈劾”和“反對彈劾”相爭鬥的行爲，令人失望。儘管如此，他們仍然是國民選擇的107個議席的第一在野黨，也是國政運營的一個軸心。全面排斥在野黨是破壞作爲議會民主基礎的牽制和平衡的事情。更何況，在李在明政府上臺後的第一次定期國會即將到來之際，如果朝野繼續維持正面衝突的基調，民生和經濟恢復的立法很有可能被拋在腦後。



在中秋節之前完成改革立法的構想，也是相比國民輿論更重視強硬派黨員的期待。鄭清來在當選兩天後在黨內設立了檢察、媒體、司法改革特別委員會，並全面安排了強硬派議員擔任各委員長。他說“將像暴風一樣進行三大改革，像電光石火一樣結束”，但速度戰並不是萬能的。如果在沒有得到國民認同的情況下強行推進，甚至會破壞改革的名分。



尹錫悅前總統已經向我們展示了只關注強硬支持者的政治下場。在任期內拒絕與在野黨對話，只專注於團結核心支持層，結果違背民心運營國政，自己推翻了政權。只追求強硬派黨員的政治會縮小外延，外延變窄的政黨會遠離國民的選擇。就像元老們的建議一樣，執政黨代表應該從國民的要求而不是黨員的要求來從事政治。

