朝鮮國防相：“韓美聯合軍演是戰爭演習騷動”

朝鮮把18日開始的韓美“乙支自由之盾”聯合軍演定性爲“挑釁行爲”“戰爭演習騷動”等，表示“將嚴格行使自衛權層面的主權權利。”朝鮮國防相努光鐵11日在《勞動新聞》上發表的談話中表示：“強烈譴責美韓的挑釁行爲，並嚴重警告其可能帶來的負面後果。我們的武裝力量將以徹底、堅決的應對態勢應對美韓的戰爭演習騷動。”他還主張：“假想實際核戰爭情況進行的‘乙支自由之盾’不僅是對我國的直接軍事挑釁，還增大了處於停戰狀態的朝鮮半島局勢的不可預測性，是鞏固地區局勢不穩定的真正威脅。”努光鐵的談話是朝鮮在宣佈將於18日至28日舉行定期韓美聯合軍演“乙支自由之盾”後首次作出正式反應。韓國統一部就努光鐵的談話評價說：“相比軍事威脅，談話更注重表明立場。談話調整表達力度，使用了比較剋制的語調。”通常，朝鮮將韓美聯合軍演定性爲“侵朝戰爭演習”“核戰爭演習”，今年卻簡化爲“戰爭演習騷動”。相反，朝鮮今年以相當於國防部長的國防相名義發表談話，與往年相比提高了級別。朝鮮去年和前年分別以外務省美國研究所名義的公報和朝中社評論的形式，對韓美聯合軍演提出了抗議。統一部發言人具炳三11日在例行記者會上表示：“韓美聯合軍演是爲了遏制戰爭、維護和平而每年例行實施的防禦性演習。政府今後將繼續冷靜、一貫地推進爲實現韓半島和平合作而做出的努力。”權五赫 hyuk@donga.com