孫興慜開啟大聯盟征程 首秀造點助洛杉磯FC客場逼平

“美國職業足球大聯盟（MLS）迎來了‘孫興慜時代’。”大聯盟官方10日在其官網如此報道了孫興慜（33歲）的洛杉磯FC足球俱樂部首秀消息。大聯盟官方補充道：“這位亞洲頂級足球明星從首場比賽就展現出強大影響力。這是壹場令人印象深刻的首秀。”孫興慜當天在客戰芝加哥火焰、座無虛席的2025賽季大聯盟比賽中，於下半場第16分鐘替補登場，首次身披洛杉磯FC俱樂部戰袍踏上球場。離開效力十年的英格蘭足球超級聯賽（英超）托特納姆熱刺後，孫興慜於7日加盟洛杉磯FC俱樂部，僅三天後便迎來首秀。孫興慜出場至下半場傷停補時，共踢了38分鐘，他成功制造扳平比分的點球，將球隊從敗局邊緣挽救回來。大聯盟轉播方蘋果電視臺（Apple TV）整場比賽都對孫興慜給予重點關註。即使孫興慜坐在替補席時也不例外。鏡頭交替對準了正在熱身、似乎正等待上場時機的孫興慜，以及洛杉磯FC俱樂部主教練史蒂夫•切倫多洛（46歲•美國）。解說員多次強調“所有人都在等待這位前英超金靴（2022年•23球）得主孫興慜”，宣告新的明星已降臨大聯盟。孫興慜的轉會費據估計為2650萬美元（約合369億韓元），創下該聯賽歷史最高紀錄。當兩隊1比1僵持不下之際孫興慜替補登場，看臺上爆發出歡呼聲。身著韓國國家隊、托特納姆熱刺等隊服來到現場的球迷們為孫興慜送上掌聲。大聯盟官方報道稱：“在孫興慜具有歷史意義的大聯盟首秀現場，甚至有球迷熱淚盈眶。”洛杉磯FC隊在下半場第25分鐘被芝加哥火焰隊攻入壹球，以1比2落後。7分鐘後，孫興慜在隊友向前送出滲透性傳球時，擺脫對方兩名防守球員向前沖刺。突入禁區的孫興慜被芝加哥後衛卡洛斯•泰蘭（25歲•哥倫比亞）鏟倒。起初主裁判認為泰蘭防守動作未犯規，但經視頻助理裁判（VAR）復核後，最終判罰點球。這是孫興慜——這位在英超與世界頂級後衛們進行過無數次激烈速度比拼的球員——其爆發性速度閃耀的瞬間。洛杉磯FC俱樂部由孫興慜制造的點球，由德尼•布安加（31歲•加蓬）主罰命中，將比分扳為2比2。積分達到37分（10勝7平6負）的洛杉磯FC俱樂部上升至西部聯盟第5位。芝加哥（積分36分）則維持東部聯盟第9位。賽後孫興慜表示：“得益於壹次漂亮的傳球，我獲得了點球機會。我確信（與對方後衛）有接觸，所以是點球。”他同時說：“不過，沒能贏下本該贏的比賽，略顯遺憾。”隊友們稱贊孫興慜在短暫的訓練期內迅速融入了球隊。當天為洛杉磯FC俱樂部打入首球的瑞安•霍林斯黑德（34歲•美國）說：“孫興慜抵達洛杉磯後（因拍攝宣傳視頻等）輾轉了許多地方。即使在這種情況下，他也竭盡全力訓練以融入球隊，（今天）展現出了球隊引進他的原因。”據美國媒體報道，當天孫興慜替補登場時，芝加哥主場球迷也送上了鼓勵的掌聲。孫興慜表示：“在英超踢客場時，總會聽到噓聲。（這次）對方球迷也祝賀我首秀，看到他們享受足球的樣子，我感到很愉快。”在托特納姆熱刺主要擔任邊鋒的孫興慜，此戰更多出現在中鋒位置引領進攻。據足球統計專業媒體“FotMob”數據，孫興慜嘗試了全隊最多的3次射門。孫興慜表示：“我希望下壹場比賽能首發出場，留下更強烈的沖擊力。”他補充道：“我想在大聯盟取得好成績，幫助這個聯賽（在全球範圍內）成長。”洛杉磯FC隊將於17日客場挑戰新英格蘭革命隊。鄭允喆 trigger@donga.com