加強對交往暴力的處罰……“即使受害者不願進行處罰，也可以適用跟蹤騷擾法”

爲了防止最近接連發生的“交往殺人”悲劇，警方決定對戀人之間的暴力也積極適用跟蹤騷擾處罰法。如果適用該法律，即使受害者不願意，也可以處罰加害者，因此可以迅速分離和保護一直處於死角地帶的受害者。警察廳10日表示，已經向全國發放了包含上述內容的《應對交際暴力綜合手冊》。● 即使受害者不願意，也可以隔離、處罰加害者此前，交往暴力大多被適用暴行、傷害等違背意願不處罰罪，如果受害者說“正在繼續交往”或“不希望處罰”，警方就難以積極介入。據警察廳透露，交往暴力舉報從2017年的3.6267萬件增加到去年的8.8394萬件，是原先的2.4倍，但同期被檢舉人員從1.0236萬人增加到1.4700萬人，僅增加43.6%。國會立法調查處分析稱，“原因可能是（受害者）不願處罰”。警察在手冊中提出的事例如下。戀人關係A某和B某因暴行、爭吵，警方接到超過10次的112報警，但受害者B某說：“平時還好。兩人一直在交往，不希望受到處罰。”警方因此未能隔離加害者。今後這種情況也將適用跟蹤騷擾處罰法。該法的違背意願不處罰條款將於2023年廢除，可以與受害者的意願無關進行處罰。警方接到112報警後，如果判斷爲“違反對方意願”，可以根據職權下達禁止接近居住地100米和電氣通信等緊急應急措施，立即分離。上個月在大田，一名20多歲的男子用兇器殺害交往的女性一個月前，也曾對女性施暴或威脅，警方接警後出動，但因爲受害者提交不願處罰申請書，沒有采取隔離措施。去年4月，在慶南巨濟市，一名20多歲的男子毆打一名10多歲的女性，警方接到報案11次，但同樣因爲受害者表示不希望處罰，沒有采取分離措施。最終，女性遭到殺害。但如果根據新標準，一再報警本身就被視爲受害者的不安感和危險信號，可以成爲早期介入的依據。● 如果反覆爭吵，可視爲交往暴力的危險信號除了跟蹤騷擾處罰法之外，警方還決定積極立案調查經常伴隨交際暴力的犯罪行爲。△習慣性暴行△擅自查看手機（違反《信息通信網法》）△以危險品相威脅（特殊威脅）等，可以與受害者的意願無關進行處罰。此外，手冊規定，沒有物理暴力的爭吵、諮詢等較輕的舉報也要用“交往暴力”代碼進行管理。其宗旨是，即便是表面上看起來輕微的事件，一旦累積，也要作爲危險信號掌握，防止再犯。警方在將手冊立即適用於現場的同時，還將完善立法。目前正在推進修改法律，在發生跟蹤騷擾犯罪時，無需經過檢查即可直接請求法院採取臨時措施（100米以內，禁止接觸電子通信、拘禁等）。上個月26日在京畿道議政府市發生的跟蹤騷擾殺人事件中，50多歲女性曾3次舉報前職場同事跟蹤騷擾，但臨時措施申請被檢察機關駁回，最終釀成了慘劇。目前，緊急應急措施可以職權發佈，但臨時措施必須經過檢察機關。專家們對警方修改手冊表示歡迎，同時指出要加強物理隔離措施。以去年爲基準，在交往暴力被檢舉人員中，被拘留的嫌疑人的比率僅爲1.9%，因此需要更加積極的拘留措施。韓國女性的電話女性人權諮詢所所長金秀晶（音）表示：“現在‘禁止接近100米以內’的措施在現場沒有取得效果的情況很多。應該更加積極地實行對加害者的拘禁等措施。”全南赫記者 forward@donga.com