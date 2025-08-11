音樂劇主創建議韓國觀眾從《了不起的蓋茨比》中尋找化解社會矛盾的啟示

“能在首爾演出，真有種‘回到家鄉的感覺’啊。”音樂劇《了不起的蓋茨比》的美國劇作家凱特•凱裏根（45歲）和作詞家內森•泰森（48歲）7日下午在首爾江南區GS藝術中心接受《東亞日報》采訪時，展露燦爛笑容並如是說。該音樂劇改編自弗朗西斯•斯科特•菲茨傑拉德（1896∼1940年）的同名小說，背景設定於美國大蕭條前夕的1920年代。但因制作人申春秀（奧迪康公司代表）作為首位亞裔擔任百老匯主制作人，故兩人將韓國稱為家鄉。音樂劇《了不起的蓋茨比》因精準刻畫了香檳與爵士樂交織的紐約派對背後潛藏的物質主義虛妄與幻滅而廣受好評。該劇去年4月首登美國百老匯舞臺，今年4月進軍英國倫敦西區，並於本月1日在韓國開幕。劇作家凱裏根與作詞家泰森亦是結婚十年的夫婦。凱裏根2009年憑家庭音樂劇《亨利與瑪吉》（Henry and Mudge）獲克萊本獎；泰森曾以《天堂廣場》（Paradise Square）入圍托尼獎。但兩人表示這是首次共同創作同壹部作品。泰森笑言：“我曾與許多天馬行空的創作者合作，因此相信與妻子搭檔能產生絕佳協同效應。”兩人經《了不起的蓋茨比》作曲者傑森•霍蘭德引薦結識申代表。凱裏根表示：“與那些竭力壓縮制作成本的百老匯制作人不同，申代表讓我們得以自由實現創作構想。”《了不起的蓋茨比》講述了蓋茨比為追憶戀人黛茜•布坎南引發的壹系列事件。原著通過黛茜表兄尼克•卡拉威的視角展開，而音樂劇則直白呈現了多位角色的情感。凱裏根闡釋：“1920年代女性雖獲投票權，但丈夫出軌仍被社會默許。我們尤其聚焦黛茜、其密友喬丹•貝克，以及黛茜丈夫湯姆•布坎南的情婦默特爾•威爾遜，展現她們作為當時女性掙紮求生的生存之道。”黛茜的獨唱曲《美麗的小傻瓜》（Beautiful Little Fool）正是這種思考的產物。該標題在原著開篇僅驚鴻壹瞥，音樂劇將其置於第二幕後半段。凱裏根解釋：“希望觀眾在充分理解黛茜後，能對她的情感產生共鳴。”歌詞創作力求承載原著文學沖擊力。泰森表示：“小說中尼克的旁白充滿詩意卻過於密集，我們盡可能將其轉化為角色對白。最愛的唱段是尼克目睹湯姆與默特爾出軌的《大都會劇院》（The Met），這是首兼具俏皮、性感與戲劇張力的完整歌曲。”作品赤裸展現第壹幕中蓋茨比構築的幻想世界在第二幕逐步崩塌的過程。凱裏根強調：“我們著力刻畫角色們意識到所追逐目標皆為泡影時，夢想徹底粉碎的瞬間。”“通過《素食者》等小說及《寄生蟲》等電影，可見韓國社會對性別與階級議題存在深刻討論。願我們的作品成為延續這些對話的契機。”（凱裏根）“音樂劇《了不起的蓋茨比》既是經典百老匯劇目，亦大量運用現代技術。期盼觀眾享受舞臺，感受喜悅。”（泰森）史智媛記者 4g1@donga.com