特朗普的中國之問，韓國準備好回答了嗎？



李在明總統即將與美國總統特朗普舉行首次首腦會談。雖然在政權初期度過了關稅談判的難關，但對手是特朗普。在韓美關係面臨轉換期的情況下，李在明和特朗普的首次會談帶來的風險相當大。



首腦會談通常是難以失敗的外交活動。工作人員事先密切協調日程和議題，集中所有努力減少失敗的危險。但與特朗普的會談不同於一般的峯會。無法預測的變數太多。



美國時事週刊《大西洋月刊》最近採訪了特朗普第二屆政府上臺後舉行首腦會談的6個國家的外交官，並報道了他們爲成功舉行會談的建議。這爲準備與特朗普舉行首腦會談的其他國家提供了一個可資借鑑的範例。



第一個成功的祕訣是奉承和華麗的技巧。把特朗普比作“父親”而引發熱議的北約祕書長馬克·呂特的恭維只是基本功。會談成功之後，還有像芬蘭總統一樣的個人技——他是高爾夫國家代表出身，與特朗普組隊獲得高爾夫大賽冠軍、像法國一樣的華麗禮遇——邀請特朗普參加大規模閱兵活動、像以色列總理內塔尼亞胡一樣的外交、軍事成果——通過促成以色列-伊朗戰爭停戰後，推薦特朗普爲諾貝爾和平獎候選人。這是，正是他們得出的結論，



第二是對意外情況的充分準備。如果說第一個是確保會談成功的祕訣，第二個則是防止失敗的忠告。在美國總統辦公室橢圓形辦公室舉行的首腦會談中，經常有特朗普和副總統萬斯、國防部長赫格塞思等代表“讓美國更加偉大”團隊的部長們的陪同下，圍繞敏感懸案，對對方首腦窮追猛打，就像是開聽證會一樣。此外，以採訪記者身份進入會場的親特朗普傾向的社交媒體網紅們還會提出意想不到的問題，會談現場到處都隱藏着地雷。特朗普在執政第一任期時，也以逼迫對方首腦而聞名。2017年6月與特朗普舉行首次首腦會談的文在寅總統也是如此。據悉，特朗普在結束與文在寅的紀念合影後，立即帶他前往位於白宮三樓的條約室，非公開地提出了10多個問題。“駐韓美軍免費駐紮在韓國，你怎麼看?”“怎麼看金正恩?”“薩德部署爲什麼不按計劃進行?”等當時韓美關係的敏感問題，像是在施壓面試一樣刨根問底。



李在明總統也需要對特朗普的突發問題做好徹底的準備。最棘手的問題很可能與中國有關。李在明在總統選舉期間接受美國《時代》雜誌採訪時，被問到中國進攻臺灣時是否會參戰時，回答說：“如果外星人想要入侵地球，我會考慮答案。”對於不斷提出非此即彼問題的特朗普來說，這種戰略模糊性可能行不通。特朗普政府已經宣佈：“安美經中（安保靠美國，經濟找中國）已經結束。”



韓美首腦會談的結果也會反映到後續關稅實務談判中。特朗普以“在國家安全問題上與美國沒有充分一致”來評價一些關稅談判失敗的國家。如果得出韓國對中國的想法與美國不同的結論，將對整個同盟產生直接的負面影響。以韓美同盟爲中心改善周邊國家關係的實用外交構想能否邁出第一步，取決於此次會談。

