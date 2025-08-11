美國正式實行“戰略靈活性”……對朝遏制力不能受損



駐韓美軍司令官傑比爾·布倫森表示：“（駐韓美軍）應隨時前往其他地方執行其他任務。”他還表示，“韓美同盟的任何協定都沒有明確指出特定的敵對勢力”，強調了此前把朝鮮視爲共同威脅的意識的變化。他還表示：“我們要求韓國發揮靈活性，讓韓國在應對朝鮮的威脅方面發揮更大的作用，駐韓美軍能夠執行其他任務。”這正式表明，將把駐韓美軍的作用轉向遏制中國的“戰略靈活性”概念付諸實踐。



布倫森在正式記者見面會上作出的上述發言，預示着2006年韓美就戰略靈活性原則達成協議後一直沒有發生大變化的駐韓美軍體制將發生重大轉變。這是在距離25日韓美首腦會談還有兩週的時候提出的，說明將成爲會談的主要議題。



重新調整駐韓美軍是美國全球戰略的一部分，其首要任務是牽制中國，而盟國安保則由本國承擔。事實上，韓國難以要求例外，存在現實性的制約。但是，僅憑美國的單方面決定，韓國不能留有捲入美中軍事紛爭的餘地。布倫森表示，駐韓美軍在韓半島以外的移動“沒有限制”，這可以理解爲，即使沒有韓國的同意，在發生緊急情況時，駐韓美軍也可以投入到臺灣。韓美19年前就戰略靈活性達成協議，但明確表示“韓國不會介入與韓國國民的意志無關的東北亞地區紛爭”。此次討論也不應脫離這樣的原則。



駐韓美軍的重新調整也不能成爲削弱對朝遏制力的藉口。布倫森說，“駐韓美軍的數量不重要，能力更重要”，應該進行協調，不能使之成爲裁減駐韓美軍的信號彈。去年應對朝鮮核攻擊方案被包括在韓美軍事演習中，說明駐韓美軍是遏制朝鮮的核心軸心。不能給朝鮮發出錯誤的信號，“對朝核保護傘可能會出現漏洞”。



雖然韓半島的安保環境正在發生變化，但朝鮮是對韓國的主要威脅的事實並沒有改變。布倫森表示：“如果爲了提前移交戰時作戰指揮權而選擇捷徑，將危及韓半島的軍事應對態勢。”必須以韓國增加國防預算及結束移交作戰權的準備態勢爲前提，以韓國主導的韓美聯合司令部的運營爲長期目標進行準備。在這種情況下，不能損傷對朝遏制力，這得是運用韓美同盟的大原則。

