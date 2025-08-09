美商務部長盧特尼克稱“在美建半導體工廠可免關稅” 三星電子和SK海力士松壹口氣

美國商務部長霍華德•盧特尼克於7日（當地時間）表示，在唐納德•特朗普總統任期內承諾在美國建設生產設施或正在建設的企業，將不會對其適用半導體品目關稅（100%）。由此推測，正在當地建設大規模生產基地的三星電子以及計劃建設的SK海力士等公司，被排除在加征關稅對象之外的可能性很高。盧特尼克部長當天在接受福克斯商業頻道采訪時表示：“總統（前壹天）的言論意味著，如果承諾在總統任期內於美國建設工廠，並向商務部申報，且從始至終接受建設過程監督，就可以免除關稅。”此前因唐納德•特朗普總統的半導體“100%品目關稅”言論而憂心忡忡的國內半導體行業，對盧特尼克部長“這意味著允許在美建廠期間，免關稅進口半導體”的說明松了壹口氣。業界相關人士表示：“如果按字面理解盧特尼克部長的話，三星電子和SK海力士都不屬於100%關稅率的適用對象。”他補充道：“業界普遍認為，100%關稅是向其他半導體企業發出的‘到美國投資’的政治信號，因此無需過度不安。”此解讀認為，這是壹種通過向已在美擁有生產設施的企業提供顯著優惠，同時施壓其他全球半導體企業投資美國本土的戰略。三星電子已在得克薩斯州奧斯汀運營代工廠，並正在得克薩斯州泰勒地區建設壹座耗資370億美元、目標於2026年投產的半導體工廠。SK海力士則計劃在印第安納州西拉斐特建設壹座耗資38.7億美元、目標於2028年投產的高帶寬存儲器（HBM）封裝廠。然而，在通過最終行政命令等具體化關稅適用範圍之前，警惕之心依然存在。壹位業界相關人士表示：“例如，可能會免除代工廠的關稅，而將存儲半導體排除在免稅品目之外。不安情緒仍然存在。”圍繞投資規模和投資決策時點，可能出現喜憂參半的情況。原因在於，投資多少才能獲得關稅免除這壹“禮物”尚不明確。若將“特朗普任期內投資”作為核心標準，則有人擔憂在喬•拜登政府時期已決定擴充美國本土生產設施的三星電子和SK海力士，可能會面臨追加投資的壓力。不過，專家們認為特朗普總統的“100%關稅率”征收方針反而可能成為韓國半導體企業的機會。祥明大學半導體工程系教授李鐘煥（音）表示：“向已在本國投資的企業或友好國家征收100%關稅的可能性不大。美國最終目的是將尖端半導體制造工藝引入本土，以成為半導體霸權國家。因此，三星電子和SK海力士可以借此機會，將美國大型科技企業發展為客戶，反而實現飛躍。”李敏娥記者 omg@donga.com