韓美聯合軍演的半數機動演習推遲到下個月舉行……宣佈中沒有提及“朝鮮-挑釁”

韓美聯合軍事演習“乙支自由盾牌”將於18日至28日舉行，在40多場野外機動演習中，有20多場將推遲到9月舉行。此次“乙支自由盾牌”演習是李在明政府上臺後的首次韓美聯合軍演。有分析認爲，雖然演習時間和韓美兵力參加規模與去年相同，但隨着部分野外機動演習延期，實際上是爲了不刺激朝鮮而對聯合演習作出了調整。韓國軍方7日就推遲野外機動演習表示：“考慮到酷暑和維持全年均衡的戰鬥準備態勢等，經韓美討論，作出上述決定。”據悉，總統室前一天（6日）召開國家安全保障會議常任委員會會議，決定推遲部分野外機動演習。會議還強調“乙支自由盾牌”演習的防禦性，制定了最大限度地低調進行的方針。韓美兩國當天的“乙支自由之盾”聯合公報中沒有“朝鮮、威脅、挑釁”的字樣。去年的聯合公報中提到，“朝鮮的導彈威脅和全球定位系統干擾及網絡攻擊，地面、海上、空中的威脅”“重點應對朝鮮的大規模殺傷性武器，應對其任何挑釁……”內容形成鮮明對比。韓國軍方消息人士表示：“這反映了新政府的對朝基調。”韓國軍方表示，此次演習包括遏制朝鮮對韓核使用和導彈挑釁等演習，但沒有假設實際核使用情況的應對演習。駐韓美軍司令部公報室長萊恩·唐納德上校在當天的吹風會上多次強調，“聯合軍演的主要目的是遏制和擊退朝鮮大規模殺傷武器能力”，同時“加強對韓半島所有威脅和敵對勢力的應對態勢”。他還提到了中國和俄羅斯的合作。分析認爲，這反映了特朗普政府要求重新調整駐韓美軍作用以牽制中國、要求韓國參與軍事安保的基調。朝鮮國務委員長金正恩的妹妹、勞動黨副部長金與正上個月28日曾發表譴責韓美聯合軍演的談話，因此韓國軍方正在關注朝鮮針對演習進行挑釁的可能性。統一部就韓美推遲聯合軍演的部分野外機動演習表示：“這是調整的。”也就是說，根據統一部長鄭東泳此前提出的調整聯合軍演的建議，實際上對部分軍演進行了調整。統一部高級官員7日在政府首爾大樓會見記者時表示：“緩和緊張與和平穩定是統一部的目標，也是李在明政府和大韓民國的目標。希望韓美聯合軍演也能在這一點上爲緩和韓半島緊張局勢做出貢獻。”尹相虎軍事記者、孫孝周記者、權五赫記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com、hyuk@donga.com