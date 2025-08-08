韓美最終協調李在明與特朗普首次首腦會談於25日舉行

據悉，韓美兩國正最終協調將李在明總統與唐納德•特朗普總統的首次首腦會談安排於本月25日舉行。曾強調恢復韓日穿梭外交（互訪）的李在明總統，據悉在訪美前側重協調訪日行程，正與日方磋商首腦會談事宜。7日據韓美日外交消息人士透露，韓美正就李在明總統與特朗普總統的首腦會談日程進行最終協調，目前僅待特朗普總統作出最終決定。若韓美首腦會談於25日成行，這將是李在明總統就任第82天。總統辦公室方面表示：“韓美兩國基於對盡早舉行首腦會談必要性的共識，持續就日程等細節保持緊密溝通”，“最終協調完成後，將與美國協商公布時機。”據相關業界透露，李在明總統正考慮訪問美國費城造船廠——該廠是韓國政府為造船業合作向美方提議的“MASGA（讓美國造船業再次偉大）”項目的核心設施。預計若韓美首腦會談舉行，雙方除磋商上月達成的韓美關稅談判具體內容外，特朗普總統圍繞“韓美同盟現代化”提出的“安保賬單”壓力將正式顯現。李在明總統在協調韓美首腦會談的同時，亦在推進與日本首相石破茂舉行首腦會談。若韓日首腦會談先於韓美會談舉行，這將屬首次。朴勛相記者、申圭振記者 tigermask@donga.com、newjin@donga.com