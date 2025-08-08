韓國新教育部長候選人“首要課題”——扭轉“勸退式教育”



首爾高二學生鄭某（音）上月收到不如預期的期末考試成績單後淚流滿面，壹度考慮退學。其部分高壹同學已選擇參加高中畢業學力鑒定考試並離校。該年齡段學生易受同齡群體影響，每當有朋友離校，留下的孩子便心緒不寧。據稱每逢期中期末考後，“我也退學嗎？”的念頭總在腦中盤旋。



為應對大學入學考試（高考）而放棄公共教育、選擇“戰略性退學”的高中生持續增加。據韓國教育開發院《教育基本統計》顯示，2023年“高中學業中斷率”達2%，創2011年以來新高。該比率從2020年的1.1%起連續四年攀升，2021年起每年超兩萬名高中生離開校園。



高中退學現象集中於壹、二年級。當期中期末成績低於預期，學生便為專註“定時招生考試”而退學，轉戰補習班備戰高中畢業學力鑒定考試與高考。



公共教育遭離棄淪為“合理選擇”的根源，從當前高壹教室可見端倪。高中學分制（今年3月起實施）、單學期多達20項的過程性評價（被學生稱為“作業地獄”，家長稱作“媽媽作業”），以及內申五等級制構成“三重苦”壓迫學生。內申五等級制實施後，壹等評級區間（前10%）較九等級制（壹等為前4%）擴大，反而加劇學生“若從高位等級滑落則升學無望”的焦慮。



首爾某大型補習班相關人士透露：“高壹退學者通常在4月、8月同步備戰高中畢業學力鑒定考試與當年高考。通過鑒定考試後，若次年連續兩年參加高考，相當於以‘應屆生’身份三度應試，占據有利地位。”



前忠南大學校長李真淑被提名為新政府首任教育部長後，其落馬消息甫出，社交媒體旋即出現以“新任教育部長候選人”為題的教師出身國會議員照片及名單。帖文評論區湧現“至少該懂升學現場吧”等留言。這反映出民眾對教育政策無知的失望——與“增建十所首爾大學級高校以減負”的期待相反，當局暴露出對教育現狀的認知空白。高壹學生家長李某坦言：“人生固然需要學校教育，但如今的學校只傳授挫折與沮喪。將‘守校是愚行，退學乃明智’推向合理化的環境，根源上難道沒有問題？”



李真淑候選人在聽證會期間收到的“小抄”上寫著“遇難題勿即答”。新教育部長最緊迫的必答題正是“如何挽留因升學壓力而逃離公共教育的孩子們”。政府雖提出“過程性評價納入課時”“組建高中學分制改革咨詢團”等方案，但此類短期對策能否遏止退學潮？此問題必須即刻回應——且沒有任何“小抄”可代為作答。

