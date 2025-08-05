韓國歌壇興起環保專輯熱潮 NFC卡鑰匙環替代塑料CD承載音樂

隨著對註重環保的臨時循環利用的關註日益增加，韓國歌壇近期正以“環保專輯”為主流。將環保政策作為主要經營方針並正式化的K-Pop（韓國流行音樂）企業開始出現，變化正在發生。偶像男團“TOMORROW X TOGETHER”（TXT）上月發售的專輯包裝《星之章：TOGETHER》尺寸僅為寬10厘米、高10厘米、厚3厘米。該包裝用NFC（近場通信）卡片鑰匙扣替代CD，比普通CD直徑（12厘米）還要小。去除實物CD後，專輯產生的廢棄物總量也隨之減少。專輯構成品本身也采用環保材料制作。將於本月22日發售的“Stray Kids”正規四輯包裝據稱使用了壹種碳排放量比普通塑料少30%左右的新材料。K-Pop的這種變化正呈現出向整個歌壇擴散的趨勢。歌手林英雄上月29日表示：“已決定在本月公開的正規二輯中去除塑料CD。”專輯僅由照片、留言和參與者名單等簡潔構成。作為非偶像歌手，此舉實屬罕見。專輯中也沒有提供通常在環保專輯中替代CD用於欣賞音源的NFC周邊商品。其所屬經紀公司補充說明道：“希望粉絲的心意和支持不會成為負擔，同時也考慮了環境問題。”也有公司將環保專輯徹底制度化定為政策。YG娛樂在6月發布的可持續經營（ESG）報告中明確了“環保專輯路線圖”。其計劃包括“在整個唱片制作供應鏈中測量碳排放量、利用可回收材料，並在中長期內引入供應鏈內的環保運輸工具”。不過，前路依然漫長。根據相關企業今年發布的報告，HYBE（14%）、SM娛樂（15%）、JYP娛樂（8%）等公司去年的直接和間接溫室氣體排放量均較前壹年有所增加。李知允記者 leemail@donga.com