高溫催生“熱浪通脹”：西瓜單價破3.3萬韓元 白菜每棵超6000韓元

今年夏季遭遇創紀錄高溫，農產品價格急劇上漲，每只西瓜價格超過3.3萬韓元，每棵白菜價格超過6000韓元。有擔憂指出，由於高溫和暴雨反復出現的異常氣候，夏季農產品供需平衡可能進壹步失調。高溫持續肆虐，電力需求亦快速增長，上月平均最大電力需求飆升至歷年7月最高水平。據韓國農水產食品流通公社（aT）3日數據，以本月1日為基準，每只西瓜的平均零售價格為33337韓元，較壹年前上漲17.6%。與常年及壹個月前相比，也分別上漲了25.0%和33.7%。這是由於高溫導致生長不良，加之夏季需求增加共同所致。夏季價格波動通常較大的白菜，每棵價格已上漲至6114韓元。這壹價格較壹年前上漲了11.2%，與壹個月前相比則暴漲了68.0%。時令水果桃子（白桃）的價格（以10個為基準）為21133韓元，較壹年前上漲25.1%。畜產品中，因高物價推動家庭用餐需求增加、消費量上升的雞蛋價格呈現上漲趨勢。以5月下旬為基準，雞蛋（特級）30個的平均零售價格為6984韓元，較壹年前上漲7.9%。本月2日，其平均價格亦達7349韓元，較壹年前上漲9.1%。另壹方面，持續的高溫導致上月平均最大電力需求也刷新了7月份的歷史最高紀錄。據韓國電力交易所數據，上月平均最大電力需求為85.0吉瓦（GW），較上年同期增長5.6%。最大電力需求是指壹天中需求最大時段的電力需求。這是自1993年電力統計信息系統開始統計以來，7月份的最大規模。上月8日下午6時的最大電力需求（95.7吉瓦）也創下了歷年7月單日最高紀錄。這被認為是由於高溫較往年提前到來導致需求增加所致。韓國政府預測，今年夏季最大電力需求將在8月第二周工作日下午5至6時達到94.1至97.8吉瓦。若最大電力需求升至97.8吉瓦，則將超過去年8月20日創下的歷史最高紀錄（97.1吉瓦）。不過，政府預計，即使電力需求升至預測上限，憑借8.8吉瓦的備用電力，仍可保障穩定供應。此外，政府將截至下月19日定為電力供需對策期，正通過運營聯合相關機構的綜合狀況室等措施進行緊急應對。世宗=金秀研記者 syeon@donga.com