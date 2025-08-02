“特朗普關稅”時代，7日起成爲現實

美國總統特朗普當地時間7月31日簽署了針對全世界68個國家和歐盟徵收各國對等關稅的行政令。行政令將從美國東部時間7日零時1分（韓國時間7日下午1時1分）起生效。今年4月特朗普高喊“解放日”並預告的高額關稅終於成爲現實。這意味着二戰以後由美國主導的多邊自由貿易體制事實上已經結束，以各自逃生的貿易保護主義爲中心的新國際貿易秩序已經到來。有評價認爲，特朗普式的“各國定製型關稅體制”已經成爲現實。一天前貿易談判達成協議的韓國，將適用與日本、歐盟相同的15%關稅。特朗普當天在行政令中表示，“（因不公平的貿易體系導致的）貿易逆差正在給美國國家安全和經濟帶來重大威脅。原因全部或大部分在海外”，主張徵收關稅的正當性。同一天，他在“真實社交”上也上傳了自贊的文字，稱“關稅正在使美國再次偉大和富裕”。特別是，他爲了防止特定國家將本國商品運往第三國後向美國“迂迴出口”，還新設了40%的懲罰性關稅條款。《華爾街日報》分析說，這是針對喜歡迂迴出口的中國，同時也是爲了向中國產品的核心經由地、主要東南亞國家施壓。美國的主要貿易伙伴印度、加拿大、巴西、中國、墨西哥等尚未結束與特朗普第二屆政府的談判。但是，中國和墨西哥分別決定在本月12日和今年10月29日之前與美國進行進一步談判。華盛頓=常駐記者申鎮宇、安圭永記者 niceshin@donga.com、kyu0@donga.com